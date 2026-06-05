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هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه برای دور جدید مذاکرات وارد قاهره شد

۱۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
کد مطلب: 1822882
هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه برای دور جدید مذاکرات وارد قاهره شد

هیأت بلندپایه جنبش حماس به ریاست «خلیل الحیه» (رئیس این جنبش در نوار غزه)، عصر امروز (جمعه) به منظور انجام دور جدید مذاکرات آتش‌بس و دیدار با گروه‌های فلسطینی وارد قاهره، پایتخت مصر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت بلندپایه جنبش حماس به ریاست «خلیل الحیه»، عصر امروز (جمعه) به منظور انجام دور جدید مذاکرات آتش‌بس و دیدار با گروه‌های فلسطینی وارد قاهره، پایتخت مصر شد.

بر اساس اعلام جنبش حماس، این هیأت که متشکل از «زاهر جبارین» (مسئول حماس در کرانه باختری)، «حسام بدران» و «غازی حمد» (از اعضای دفتر سیاسی این جنبش) است، با مقامات مصری و برادران میانجی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

هدف از این دیدارها، تکمیل اجرای مرحله اول توافق آتش‌بس، توقف تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و یافتن سازوکارهای مناسب برای ورود به مرحله دوم توافق است.

علاوه بر این، هیأت حماس قرار است با گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی نیز ملاقات کند. این دیدارها با هدف ارائه یک موضع ملی یکپارچه در خصوص مسائل مختلف و توافق بر سر راه‌های مقابله با چالش‌هایی که ملت فلسطین با آن روبرو است، انجام خواهد شد.

قرار است دور جدیدی از مذاکرات حماس با مقامات مصری و میانجی برای چندین روز از فردا (شنبه) آغاز شود.

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