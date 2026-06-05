هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه برای دور جدید مذاکرات وارد قاهره شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت بلندپایه جنبش حماس به ریاست «خلیل الحیه»، عصر امروز (جمعه) به منظور انجام دور جدید مذاکرات آتش‌بس و دیدار با گروه‌های فلسطینی وارد قاهره، پایتخت مصر شد.

بر اساس اعلام جنبش حماس، این هیأت که متشکل از «زاهر جبارین» (مسئول حماس در کرانه باختری)، «حسام بدران» و «غازی حمد» (از اعضای دفتر سیاسی این جنبش) است، با مقامات مصری و برادران میانجی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

هدف از این دیدارها، تکمیل اجرای مرحله اول توافق آتش‌بس، توقف تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و یافتن سازوکارهای مناسب برای ورود به مرحله دوم توافق است.

علاوه بر این، هیأت حماس قرار است با گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی نیز ملاقات کند. این دیدارها با هدف ارائه یک موضع ملی یکپارچه در خصوص مسائل مختلف و توافق بر سر راه‌های مقابله با چالش‌هایی که ملت فلسطین با آن روبرو است، انجام خواهد شد.

قرار است دور جدیدی از مذاکرات حماس با مقامات مصری و میانجی برای چندین روز از فردا (شنبه) آغاز شود.

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