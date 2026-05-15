به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پی انتخاب رهبر عالی جدید کلیسای ارتدکس گرجستان، پیام تبریک صادر کرد.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور بدین شرح است:

عالیجناب کاتولیکوس شیو سوم

پاتریارک کلیسای ارتدکس گرجستان

سلام علیکم

با نهایت احترام و مسرت، انتخاب شایسته آن عالیجناب را به عنوان رهبر کلیسای ارتدکس گرجستان، صمیمانه تبریک می‌گویم. این انتخاب، نشانگر اعتماد و احترام عمیق جامعه کلیسایی و مؤمنان گرجستان به شخصیت معنوی و جایگاه رفیع شماست و نمادی از تداوم میراث غنی روحانی و فرهنگی آن سرزمین است که همواره مورد احترام ما بوده است.

امید است در دوران رهبری شما، شاهد تقویت پیوندهای دوستی میان پیروان اسلام و مسیحیت ارتدکس و همکاری مشترک در مسیر تحقق صلح جهانی و دفاع از کرامت انسان‌های مظلوم باشیم.

در این بُرهه حساس از تاریخ بشری که جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح، عدالت و معنویت است، بر این باوریم که رهبران ادیان الهی نقشی بی‌بدیل در ترویج ارزش‌های مشترک انسانی و الهی ایفا می‌کنند.

اینجانب با استفاده از این فرصت، آمادگی کامل خود را برای توسعه و تعمیق روابط و آغاز فصل جدیدی از گفت‌وگوهای بین‌ادیانی میان مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های این سازمان و کلیسای ارتدکس گرجستان اعلام می‌دارم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالیجناب، سلامتی، طول عمر و توفیق روزافزون در کسب رضایت پروردگار مسئلت دارم.

محمدمهدی ایمانی‌پور

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

و رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفت‌وگوی ادیان ج.ا.ایران

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

