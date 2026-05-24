مسئول کلیسای روس در تهران: شجاعت ستودنی مردم ایران باید سرمشقی برای آزادیخواهان باشد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه، مقام روحانی وارلام دولسکی، کشیش کلیسای ارتدکس روسی (سنت نیکلاس مقدس) در تهران با کاظم جلالی، سفیر کشورمان دیدار و ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از هموطنان در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، درباره بمباران کلیسای ارتدکس تهران و کمکهای بشردوستانه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
در این دیدار که با حضور مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی، زهرا رشیدبیگی معاون و وابسته فرهنگی کشورمان در روسیه و خانم آلینا شربانیوا، از فعالان فرهنگی خانه روسی در تهران انجام شد، کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه با اشاره به روایتهای کشیش کلیسای سنت نیکلاس مقدس در تهران از جنایات بیشمار آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران، گفت: شما در سختترین دوران در ایران حضور داشتید و از نزدیک شجاعت، شهامت و استقامت مردم ایران و اوج جنایات و وحشیگری ارتش آمریکا و اسرائیل را از نزدیک شاهد بودید.
وی افزود: حمله به مدارس، مساجد، کلیساها، مراکز درمانی و زیرساختهای غیرنظامی و بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، از جنایات بزرگ تاریخ است که متجاوزان انجام دادند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با بیان اینکه درس بزرگ جنایات متجاوزان در ایران، نشان داد که جهان تا چه اندازه نیازمند تربیت اخلاقی و بازگشت به خداوند است، اظهار داشت: خداوند ادیان ابراهیمی را برای تربیت و نجات انسان نازل کرد، این اعتقاد به ادیان باید از زبان خارج شود و به قلبها برسد، متاسفانه اغلب انسانها بر زبان ادعای دینداری دارند و اعمالشان خلاف باورهای آنهاست.
جلالی اسناد به دست آمده از جزیره اپستین را نمونه بارزی از حکومت دولتهای فاسد و ضد بشری خواند و تصریح کرد: ماجراهای مشمئز کننده این جزیزه ثابت کرد که چرا باید بهترین انسانها از نظر اخلاقی، حاکمیت بشر را به عهده داشته باشند. باز خوشحالیم که امروز صدای انسانیت و اخلاق از طرف برخی از علما، مساجد و کلیساها از جمله کلیسای ارتدکس روسیه به گوش میرسد.
وی ضمن محکوم کردن حملات به کلیساها و مراکز عبادی بویژه کلیسای ارتدکس تهران، عنوان کرد: این جنایتها ماهیت متجاوزان را افشا کرد و نشان داد آنها مراکز عبادی را برنمیتابند.
کشیش وارلام دولسکی، کشیش کلیسای ارتدکس روسی نیز در این دیدار ضمن تسلیت به سفیر کشورمان، با اشاره به حضورش در جنگ تحمیلی رمضان در ایران و مشاهده جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: شجاعت ستودنی ایرانیان موجب شد که ابهت برخی از دولتمردان دنیا در هم بشکند و این شجاعت و ایستادگی هنوز آنطور که باید و شاید ارزیابی نشده است و باید در آینده از سوی صاحبنظران مورد مطالعه قرار گیرد و سرمشقی برای کشورهای آزادیخواه باشد.
کشیش کلیسای سنت نیکلاس مقدس در تهران، سپس روایتی از بمباران این کلیسا از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان به سفیر کشورمان ارایه کرد و گفت: متجاوزان در طول دو هفته دو بار این کلیسا و خانههای اطراف آن را بمباران کردند و آسیبهایی را به کلیسا و منزل من و سایر ساختمانهای اطراف آنها وارد کردند.
وی با تقدیر از پیمانکاران ایرانی برای بازسازی سریع این کلیسا، افزود: ما پس از بمباران از پیمانکاران ایرانی برای بازسازی بخشهای تخریب شده در بمباران، درخواست کردیم و آنها در کمال همکاری و بدون دریافت هیچ هزینهای کار بازسازی این کلیسا را انجام دادند.
وی با بیان اینکه اتفاقات تلخ روزهای جنگ موجب همدلی و نزدیک شدن قلبهای مردم دو کشور به همدیگر شد، اذعان کرد: در جوار کلیسای ارتدکس تهران ما یک خانه سالمندان داریم که متجاوزان آنجا را نیز بمباران کردند و من از نزدیک شاهد بودم که در زیر بمباران کسانی که مسئولیت نگهداری از سالمندان را داشتند، فرار نکردند و به ایفای نقش خود پرداختند.
کشیش وارلام دولسکی به همکاریهای نزدیک این کلیسا با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اشاره کرد و آن را موجب نزدیکی دو ملت روسیه و ایران دانست.
