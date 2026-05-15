نماهنگ «ممنون اسپانیا»؛ قدردانی از همبستگی ملت اسپانیا با مردم ایران + فیلم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از جوانان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم، در حرکتی خودجوش و با تجمعی در مقابل سفارت اسپانیا، از مواضع بیدارگرا و حمایت‌های ملت اسپانیا از مردم ایران در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تقدیر کردند.

این اجتماع مردمی که با هدف تکریم مفاهیم ارزشمندی همچون صلح، مقاومت و دوستی میان ملت‌ها شکل گرفت، میزبان برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری بود.

از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد، قرائت بیانیه‌هایی به زبان اسپانیایی خطاب به مردم آزاده این کشور و اجرای قطعاتی در ستایش ایستادگی در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه بود که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

این برنامه با حمایت و همراهی مرکز موسیقی مأوا و مؤسسه مصاف برگزار شد که طی آن، اثر موسیقایی اختصاصی «ممنون اسپانیا» (تولید شده در مرکز مأوا) توسط هنرمندان اجرا شد.

تولیدکنندگان این اثر اعلام کردند که هدف اصلی این گردهمایی، رساندن پیام شجاعت و حق‌طلبی مردم ایران به ملت اسپانیا و ضبط تصاویر این همدلی برای تولید یک اثر تصویری ماندگار بوده است.

نماهنگ «ممنون اسپانیا» که در جریان این مراسم ضبط و تصویربرداری شده؛ همراه با تصاویری از تجمع جوانان و دانشجویان ایرانی مقابل سفارت اسپانیا و اجرای موسیقی به زبان اسپانیایی، به نشانه قدردانی از همبستگی دولت و ملت این کشور با مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم توسط مرکز موسیقی مأوا (مرکز آوای انقلاب اسلامی) تولید شد.

این نماهنگ از طریق رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی مأوا منتشر شده است.

