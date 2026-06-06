مراسم سالروز رحلت امام خمینی(ره) در مرکز اسلامی مسکو برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)، روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مؤمنان و ارادتمندان اهلبیت(ع) در مرکز اسلامی مسکو برگزار شد.
این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید آغاز شد و در ادامه، دکتر نوری محمدزاده، روحانی مسجد شیعیان ماخاچقلعه، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به جایگاه والای حضرت امام خمینی(ره) در احیای اندیشه اسلامی و مکتب اهلبیت(ع)، نهضت ایشان را استمرار مسیر انبیا الهی، ائمه اطهار(ع) و قیام عاشورا دانست.
وی تأکید کرد: امام خمینی(ره) با ایمان راسخ به خداوند، اتکا به مردم و پایبندی به آرمانهای الهی، تحولی عظیم در جهان اسلام ایجاد کرد و پرچم اسلام ناب محمدی(ص) را در عرصه جهانی برافراشت.
دکتر نوری محمدزاده همچنین با اشاره به تداوم جریان ولایت پس از ارتحال امام خمینی(ره)، نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای(ره) را در استمرار این مسیر مورد توجه قرار داد و بر اهمیت مقاومت، ولایتمداری و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، کربلایی ذوالفقار میکائیلزاده طی سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی و فکری حضرت امام خمینی(ره) پرداخت. وی با بیان اینکه امام راحل پیش از هر چیز به اصلاح نفس و خودسازی اهتمام داشت، آزادگی، شجاعت، استقامت در برابر ظلم و عدم وابستگی به قدرتهای مادی را از برجستهترین ویژگیهای آن رهبر کبیر برشمرد.
وی همچنین با تشریح دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره استقلال امت اسلامی، مبارزه با نظام سلطه و دفاع از مستضعفان جهان، خاطرنشان کرد: اندیشههای امام، امروز در نقاط مختلف جهان الهامبخش ملتهای آزاده و جریانهای مقاومت است.
او تأکید کرد که ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای قدرتهای استکباری از مهمترین آموزههای مکتب امام خمینی(ره) به شمار میرود.
پخش کلیپی از لحظات پایانی عمر پربرکت حضرت امام خمینی(ره) با روایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید آیتالله خامنهای(ره) و همچنین ذکر مصیبت توسط مداح اهلبیت(ع)، از دیگر بخشهای این مراسم بود.
این مراسم با اقامه نماز جماعت به امامت حجتالاسلام والمسلمین مهدی بختآور به پایان رسید.
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