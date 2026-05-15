  رئیس جمهور: فردوسی، میان پهلوانان ملی و دینی ایران پیوندی ماندگار برقرار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشت: ایران، سرزمین دانایان و دلیران است؛ سرزمینی که پهلوانانش تنها با شمشیر شناخته نمیشوند، بلکه خرد، وفاداری، جوانمردی و فداکاری، آنان را جاودانه کرده است. این جاودانگی اما جز با روایت حکیمان و سخنورانی که پاسدار حافظه تاریخی این ملت بودهاند، ممکن نمیشد؛ و در میان آنان، نام حکیم ابوالقاسم فردوسی همچون قلهای بلند بر تارک فرهنگ ایران میدرخشد.
رئیس جمهور افزود: فردوسی بزرگ، با آفرینش شاهنامه، تنها یک منظومه حماسی نسرود؛ او روح ایران را در کلمات دمید و شناسنامه تاریخی و فرهنگی ملتی را رقم زد که قرنها و هزارهها در تندباد حوادث ایستادگی کرده است. شاهنامه، روایت نبرد خیر و شر، آزادگی و بیداد، خرد و جهل است؛ کتابی که فرهنگ ایرانی و زبان پارسی را به استواری دماوند نگاه داشت و میان نسلهای ایرانی، از دیروز تا امروز، پیوندی ناگسستنی برقرار کرد. آن «کاخ بلند» که فردوسی از سخن بنا نهاد، نهتنها از باد و باران روزگار گزند ندید، بلکه پناهگاه هویت ایرانی شد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: حکیم توس بهدرستی دریافته بود که آنچه یک تمدن را جاودانه میکند، پیوند شجاعت با خرد است. از همین رو، پهلوانان شاهنامه، نهتنها جنگاور، بلکه صاحبان درایت و اخلاقاند. فردوسی این حکمت را از ژرفای فرهنگ ایرانی برگرفت و با معارف اسلامی، بهویژه سنت شیعی درآمیخت؛ سنتی که در آن پهلوانی در پیوند با عدالت، وفاداری و دفاع از حقیقت است.
رئیس جمهور عنوان کرد: از همین منظر است که حماسه فردوسی توانست میان پهلوانان اسطورهای و ملی ایران، با پهلوانان دینی و مذهبی این سرزمین پیوندی ماندگار برقرار کند؛ پیوندی که از رستم و گیو و سیاوش و کاوه، تا نام و مرام امیرالمومنین علی و فرزندان و پیروان راستین ایشان، بر محور جوانمردی، عدالت و حمایت از مظلوم معنا مییابد. در نگاه فردوسی، پهلوانی تنها قدرت نیست، بلکه فضیلت است؛ و این همان حقیقتی است که در فرهنگ ایرانی و شیعی ما امتداد یافته است.
پزشکیان تصریح کرد: امروز نیز ایران، عرصه درخشش پهلوانانی بزرگ و بیادعاست؛ پهلوانانی که در برابر ظلم و تعدی بیدادگران زمانه با فداکاری و خردورزی خویش، امنیت، عزت و سرافرازی این ملت را پاس میدارند. اینجانب در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، با ادای احترام به همه حافظان و نگاهبانان ایران و فرهنگ ایرانیاسلامی، یقین دارم که آیندگان، از پهلوانان روزگار ما نیز همانگونه سخن خواهند گفت که فردوسی از پهلوانان جاودان ایران سخن به میان آورد.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما