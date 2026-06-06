جشن بزرگ امامت و ولایت همزمان با عید غدیر خم در مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز عید غدیر خم، مراسم جشن باشکوهی در مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد و صدها نفر از شیعیان مقیم لندن در این آیین حضور یافتند تا عید امامت و ولایت را گرامی بدارند.

این مراسم عصر پنج‌شنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۶ به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین سید هاشم موسوی، امام مرکز اسلامی انگلیس، در سخنانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی، با نگاهی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته، به تبیین واقعه غدیر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای رسانه‌ای و تبلیغی تاریخ اسلام پرداخت.

وی گفت: امروز دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ، میلیون‌ها پوند و دلار هزینه می‌کنند تا پیامی ساده را از طریق تلویزیون، اینترنت یا تبلیغات شهری به مخاطبان منتقل کنند؛ اما این پرسش مطرح است که چهارده قرن پیش، در سرزمین خشک و سوزان حجاز و در روزگاری که هیچ‌یک از ابزارهای رسانه‌ای امروز وجود نداشت، مهم‌ترین پیام الهی چگونه باید به گوش انسان‌ها در طول تاریخ می‌رسید و برای همیشه ثبت می‌شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به آیه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ» تصریح کرد: فرمان الهی درباره معرفی امام علی علیه‌السلام به‌عنوان جانشین رسول خدا(ص) و امام مسلمانان، و نیز هشدار صریح در ادامه این آیه درباره پیامدهای نرساندن این پیام، از جایگاه بسیار مهم واقعه غدیر حکایت دارد.

امام مرکز اسلامی انگلیس با تأکید بر نقش شبکه عظیم انسانی شکل‌گرفته در غدیر خم افزود: غدیر تنها یک رویداد تاریخی نبود، بلکه آغاز یک جریان گسترده اطلاع‌رسانی بود؛ جریانی که در آن پیامبر اکرم(ص) با معرفی امیرالمؤمنین امام علی(ع) به‌عنوان امام مسلمانان و درخواست ابلاغ این پیام به دیگران، هر فرد حاضر در صحنه را به حامل و راوی این پیام تبدیل کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پیامبر اسلام(ص) با تدابیری دقیق و هدفمند، از جمله توقف کاروان‌های حج، بازگرداندن پیش‌افتادگان، انتظار برای رسیدن جاماندگان، آماده‌سازی جایگاه سخنرانی در صحرای سوزان حجاز و مقدمه‌چینی ویژه پیش از اعلام اصل پیام، شرایطی فراهم کردند که این پیام تاریخی با بیشترین دقت و کمترین حواس‌پرتی به مخاطبان برسد.

به گفته او، این تدبیر سبب شد هر خانواده، هر خانه، هر مسجد و هر مرکز آموزشی به حلقه‌ای از زنجیره انتقال پیام غدیر تبدیل شود؛ زنجیره‌ای که تا امروز ادامه یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی همچنین با طرح این پرسش که چگونه رخدادی با حضور ده‌ها هزار شاهد، به‌جای تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین عوامل وحدت امت اسلامی، به موضوعی اختلافی بدل شد، گفت: مخالفان غدیر نتوانستند اصل واقعه را انکار کنند، زیرا شمار فراوانی از شاهدان آن را روایت کرده‌اند و جمله «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» در منابع متعدد نقل شده است. از همین رو، به‌جای انکار اصل حادثه، به تحریف معنا روی آوردند و نبرد میان حقیقت و تحریف از همان‌جا آغاز شد.

وی تغییر معنای واژه «مولا» و نیز ساختن روایت‌های موازی برای عادی‌سازی جایگاه امامت حضرت علی(ع) را از مهم‌ترین شیوه‌های تحریف این واقعه دانست و افزود: تلاش شد واژه «مولا» تنها به معنای «دوست» تفسیر شود، در حالی که توقف جمعیتی عظیم در گرمای سوزان و گرفتن بیعت چندروزه، با اعلام صرف دوستی سازگار نیست. او تأکید کرد هرگاه روایتی درست و به‌موقع منتقل نشود، زمینه برای تحریف و شکل‌گیری روایت‌های بدیل فراهم می‌شود؛ پدیده‌ای که امروز می‌توان آن را نوعی مهندسی افکار عمومی دانست.



امام مرکز اسلامی انگلیس در ادامه، تغییر سرنوشت امت اسلامی را نتیجه فاصله گرفتن از مسیر هدایت الهی دانست و گفت: هنگامی که جامعه از الگوی رهبری الهی فاصله می‌گیرد، ارزش‌ها نیز به‌تدریج دگرگون می‌شود؛ تا جایی که نسلی که غدیر را درست نشناسد، ممکن است در برابر حقیقت بایستد و زمینه رخدادهایی تلخ در تاریخ اسلام همچون واقعه عاشورا فراهم شود.

ایشان در پاسخ به این پرسش که در عصر اینترنت، هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی چگونه می‌توان «خبرنگار غدیر» بود، گفت: معرفی امام علی علیه‌السلام با زبان و نیازهای امروز، بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی، نگاه جهانی به پیام غدیر و روایتگری هنرمندانه، از مهم‌ترین وظایف امروز ماست. به گفته او، هر فرد حتی با یک تلفن همراه نیز می‌تواند در معرفی شخصیت امام علی(ع) و انتقال پیام غدیر نقش‌آفرین باشد.

در بخش دیگری از این مراسم، شیخ علی مسعود نیز در سخنانی به زبان عربی، به تبیین فضائل و فلسفه عید غدیر خم پرداخت و گفت: غدیر به‌عنوان بزرگ‌ترین عید الهی شناخته می‌شود و با اعلام ولایت امام علی(ع)، دین اسلام به کمال رسید.

در ادامه مراسم جشن بیعت، مداحان اهل‌بیت(ع) به زبان‌های عربی و فارسی به مولودی‌خوانی پرداختند؛ برنامه‌ای که حال‌وهوای مراسم را بیش از پیش معنوی و علوی کرد.

در پایان این مراسم، سه نفر از برگزیدگان چالش «کاهوت» جوایزی را به رسم یادبود از حجت‌الاسلام والمسلمین سید هاشم موسوی، امام مرکز اسلامی انگلیس، دریافت کردند.

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