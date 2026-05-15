حجت‌الاسلام انواری بیان کرد؛

حکم آرایش صورت

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶
كارشناس احکام حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه زنان در حضور نامحرم، نباید با صورت آرایش کرده نماز بخوانند، گفت: اگر صورت زن آرایش داشته باشد، واجب است که در نماز از نامحرم بپوشاند و در غیر نماز نیز زمانی که از منزل خارج می‌شود تا زمانی که برمی‌گردد، اگر صورت آرایش کرده خود را از نامحرم نپوشاند در حال گناه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد انواری در برنامه بیان احکام بین نماز ظهر و عصر پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت در خصوص احکام مربوط به صورت انسان، اظهار داشت: صورت انسان در ابواب فقه، احکام مختلفی دارد. در باب وضو و تیمم، اولین عضوی که شستن آن واجب است، صورت می‌باشد. در باب دیات نیز اگر کسی جراحتی بر سر و صورت انسان وارد کند، دیه آن بیشتر از سایر اعضای بدن است.

وی در ادامه به احکام پوشش زنان در نماز اشاره کرد و افزود: در حال نماز، بر خانم‌ها واجب است تمام بدن خود را بپوشانند، غیر از گردی صورت و مچ دست به پایین. اگر خانمی بعد از وضو آرایش کرده و با صورت باز نماز بخواند، اشکالی برای نمازش ندارد.

انواری با بیان اینکه زنان در حضور نامحرم، نباید با صورت آرایش کرده نماز بخوانند، گفت: اگر صورت زن آرایش داشته باشد، واجب است که در نماز از نامحرم بپوشاند و در غیر نماز نیز زمانی که از منزل خارج می‌شود تا زمانی که برمی‌گردد، اگر صورت آرایش کرده خود را از نامحرم نپوشاند در حال گناه خواهد بود.

