حکم آرایش صورت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمد انواری در برنامه بیان احکام بین نماز ظهر و عصر پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت در خصوص احکام مربوط به صورت انسان، اظهار داشت: صورت انسان در ابواب فقه، احکام مختلفی دارد. در باب وضو و تیمم، اولین عضوی که شستن آن واجب است، صورت میباشد. در باب دیات نیز اگر کسی جراحتی بر سر و صورت انسان وارد کند، دیه آن بیشتر از سایر اعضای بدن است.
وی در ادامه به احکام پوشش زنان در نماز اشاره کرد و افزود: در حال نماز، بر خانمها واجب است تمام بدن خود را بپوشانند، غیر از گردی صورت و مچ دست به پایین. اگر خانمی بعد از وضو آرایش کرده و با صورت باز نماز بخواند، اشکالی برای نمازش ندارد.
انواری با بیان اینکه زنان در حضور نامحرم، نباید با صورت آرایش کرده نماز بخوانند، گفت: اگر صورت زن آرایش داشته باشد، واجب است که در نماز از نامحرم بپوشاند و در غیر نماز نیز زمانی که از منزل خارج میشود تا زمانی که برمیگردد، اگر صورت آرایش کرده خود را از نامحرم نپوشاند در حال گناه خواهد بود.
