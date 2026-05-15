به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی شب گذشته در محفل معارفی هفدهمین سالگرد آیت‌الله‌العظمی بهجت(ره) در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به اهمیت عالم و علم، اظهار داشت: در دوران غیبت توصیه به مراجعه به علما شده است، ائمه(ع) نیز در دوران حیات خود، به مردم یاد داده بودند که علما را تکریم کنند.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه در دوران غیبت موضوع تکریم عالم مضاعف می‌شود، عنوان کرد: با آغاز دوران غیبت کبری دسترسی مردم تنها از طریق علما است.

وی با اشاره به برخی روایات در خصوص جایگاه عالم، خاطرنشان کرد: در این روایات می‌خوانیم که عالم امین‌الله و وکیل خدا روی زمین است.

رفیعی با بیان اینکه عالم به‌ازای هر حدیثی که به مردم آموزش می‌دهد، نوری در قیامت به او می‌دهند، تصریح کرد: علما بر همه مردم به جز انبیا و مرسلین مقدم هستند و در روایتی دیگری بیان شده است که علما مانند فضیلت آخرت بر دنیا، بر مردم فضیلت دارند.

وی با اشاره به اینکه عالمی که از دنیا رود، ۴۰ ماه ملائکه برای او گریه می‌کنند، یادآور شد: علما در قیامت نیز نقش دارند و در روایات آمده است روز قیامت خداوند علما را جمع می‌کند و به آن‌ها می‌گوید شما سختی زیادی کشیدید و من می‌خواهم به شما خیر کثیر بدهم و بدانید که شما دوستان من و پس از انبیا برترین مردم نزد من هستید و شما مانند انبیا دارای مقام شفاعت هستید.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه کم‌تر عباداتی مانند روزه داریم، گفت: در روایات تعبیری که در خصوص ماه مبارک رمضان آمده است که نفس و خواب روزه‌دار عبادت است، در خصوص علما نیز تکرار شده است.

وی با اشاره به اینکه در مقابل علما باید تواضع داشت؛ چراکه آن‌ها چراغ‌های دنیا و آخرت هستند، بیان کرد: در دین اسلام به ما توصیه شده است که سؤالات خود را از علما بپرسیم و اجازه ندهیم شبهه‌ای باقی بماند.

رفیعی با بیان اینکه بسیاری از سخنان آیت‌الله بهجت(ره) منشأ روایی داشت، خاطرنشان کرد: آیت‌الله بهجت(ره) توصیه‌های بسیاری داشتند که باید موردتوجه همه به‌ویژه جوانان باشد؛ زیرا توصیه‌های یک عالم هیچ‌گاه قدیمی نمی‌شود و برای همه زمان‌ها مفید است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها یکی از توصیه‌های مهم آیت‌الله بهجت را سفارش به نماز اول وقت دانست و گفت: ایشان فرمودند من ضمانت می‌کنم کسی که نمازهای یومیه‌اش را اول وقت بخواند به مقامات عالیه می‌رسد.

رفیعی با بیان اینکه آیت‌الله بهجت(ره) تأکید بسیاری به انس با قرآن کریم داشتند، عنوان کرد: ایشان تأکید داشتند که حداقل شبی هفت آیه از قرآن کریم را حفظ کنید.

وی با اشاره به اینکه ایشان می‌فرمودند که قرآن زنده است و دائماً می‌توانید نکات جدید از آن بیاموزید، خاطرنشان کرد: اگر به قرآن کریم توجه نکنیم این کتاب ارزشمند از ما شکایت می‌کند.

رفیعی با بیان اینکه ایشان به قرائت و عمل به احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام تأکید داشتند، تصریح کرد: ایشان تأکید داشتند که متن برخی از احادیث ما را از منبع آن بی‌نیاز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه توصیه مکرر آیت‌الله بهجت به رعایت تقوا، یادآور شد: تقوا ترک گناه است و ورع به معنای احتیاط در شبهات است و آیت‌الله بهجت(ره) نیز تأکید داشتند که علاوه بر تقوا باید ورع نیز داشته باشید.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه سفارش دیگر ایشان مسئله امید بود، گفت: در احادیث آمده است که خداوند در روز قیامت آن‌قدر می‌بخشد که شیطان نیز به بخشش خداوند طمع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بارها سفارش داشتند که ناامیدی و یأس بر شما چیره نشود، بیان کرد: در احادیث آمده است که کسی که به خداوند امید داشته باشد نزد خداوند بسیار محبوب‌ است.

رفیعی با بیان اینکه تأکید دیگر ایشان بر محاسبه نفس بود، اظهار کرد: امام صادق(ع) فرمودند زمانی که می‌خواهی به بستر خواب بروی خودت را محاسبه کن.

وی با اشاره به اینکه ثمره محاسبه این است که انسان از خودش مراقبت می‌کند، مطرح کرد: آیت‌الله بهجت(ره) به توسل به حضرت زهرا(س) و روضه ایشان تأکید بسیاری داشتند.

