به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه ایران، تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، را بهعنوان نقض آشکار آتشبس و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران بهشدت محکوم میکند.
در بخشی ازا ین بیانیه آمده است:
وزارت خارجه ایران، تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، را بهعنوان نقض آشکار آتشبس و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران بهشدت محکوم میکند.
این اقدام که در ادامه رفتارهای خصمانه و تحریکآمیز رژیم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، نشاندهنده بیاعتنایی کامل هیات حاکمه آمریکا به اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است.
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با هوشیاری، قاطعیت و اقتدار کامل، پاسخ متناسب و مؤثری به این اقدام تجاوزکارانه داده و اجازه ندادند که اهداف شرورانه طراحان این تجاوز محقق شود.
نقض مکرر آتشبس از سوی آمریکا بار دیگر اثبات میکند که این کشور نهتنها ارادهای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانه خود امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه میکند و مسئولیت کلیه آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و نیز هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.
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