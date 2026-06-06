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وزارت خارجه: آمریکا با اقدامات ماجراجویانه امنیت منطقه را به مخاطره می‌اندازد

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۹
کد مطلب: 1823381
وزارت خارجه: آمریکا با اقدامات ماجراجویانه امنیت منطقه را به مخاطره می‌اندازد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی تجاوز بامداد امروز به خاک ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه ایران، تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، را به‌عنوان نقض آشکار آتش‌بس و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران به‌شدت محکوم می‌کند.

در بخشی ازا ین بیانیه آمده است:

وزارت خارجه ایران، تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، را به‌عنوان نقض آشکار آتش‌بس و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران به‌شدت محکوم می‌کند.

این اقدام که در ادامه رفتارهای خصمانه و تحریک‌آمیز رژیم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل هیات حاکمه آمریکا به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است.

نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با هوشیاری، قاطعیت و اقتدار کامل، پاسخ متناسب و مؤثری به این اقدام تجاوزکارانه داده و اجازه ندادند که اهداف شرورانه طراحان این تجاوز محقق شود.

نقض مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا بار دیگر اثبات می‌کند که این کشور نه‌تنها اراده‌ای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانه خود امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند و مسئولیت کلیه آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و نیز هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.

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وزارت خارجه: آمریکا با اقدامات ماجراجویانه امنیت منطقه را به مخاطره می‌اندازد

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