به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت(س) در راستای ترویج معارف قرآنی و پاسخ به نیازهای معنوی مخاطبان، دوره تخصصی «تفسیر سوره‌های منتخب» را با تدریس حجت‌الاسلام وحید بهرام‌پور، از اساتید برجسته تفسیر حوزه علمیه، برگزار می‌کند.

این دوره با هدف ارتقای فهم قرآنی، ایجاد نگاه عمیق‌تر به مفاهیم وحیانی و برکت بخشیدن به لحظات زندگی طراحی شده و ارائه نکات تفسیری به زبان ساده و دقیق، پاسخ به پرسش‌های مفهومی قرآنی، ارائه پیام‌های کوتاه تربیتی و کلاس‌های کوتاه، منظم و قابل پیگیری برای عموم علاقه‌مندان از ویژگی‌های این دوره است.

زمان برگزاری این دوره، هر سه‌شنبه ساعت ۱۸:۳۰ می‌باشد و به صورت پخش زنده از طریق کانال مرکز قرآن و حدیث در پیام‌رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/qhkarimeh پخش خواهد شد.

همچنین شرکت‌کنندگان در این دوره می‌توانند پس از اتمام، گواهینامه معتبر از مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها دریافت نمایند.

مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس فاطمی، این فرصت را برای علاقه‌مندان به انس با کلام الهی و تعمیق معرفت دینی، «فرصتی طلایی» توصیف کرده است و از همه مشتاقان دعوت می‌کند تا از این دوره ارزشمند بهره‌مند شوند.

