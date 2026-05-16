احکام نماز آیات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدی در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشای چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به اینکه محبوب‌ترین عمل نزد خداوند نماز است، اظهار داشت: یکی از نمازهایی که به‌صورت مقطعی بر ما واجب می‌شود، نماز آیات است.

وی افزود: یکی از سؤالاتی که امروز بسیار پرسیده می‌شود، باتوجه‌به زلزله‌ای که در اطراف تهران رخ داد، این است که آیا نماز آیات بر ما واجب شده است یا خیر. افرادی که در شهری که زلزله، خورشیدگرفتگی یا ماه‌گرفتگی اتفاق می‌افتد، حضور دارند، نماز آیات بر آنان واجب است.

محمدی در پاسخ به سؤال دوم که اگر فردی بعداً از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی متوجه شود، تصریح کرد: در این مسئله اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از مراجع مانند امام خمینی(ره) می‌فرمایند اگر بلافاصله متصل به زلزله متوجه شوید، نماز آیات واجب است.

کارشناس احکام حرم مطهر خاطرنشان کرد: اما برخی از مراجع مانند رهبر شهید و آیت‌الله‌العظمی بهجت(ره) که امشب سالگرد ایشان در این مکان مقدس برگزار می‌شود، معتقد بودند حتی اگر بعداً هم متوجه شوید، باید نماز آیات خوانده شود.

گفتنی است نماز آیات دو رکعت است که در هر رکعت ۵ رکوع دارد و به دو صورت می‌توان آن را بجا آورد؛ صورت اول این که بعد از قرائت سوره حمد یک سوره را که دارای ۵ آیه است آغاز کرده و بعد از قرائت هر آیه به رکوع انجام شود و صورت دوم نیز اینکه بعد از هر رکوع حمدوسوره را قرائت و تا ۵ بار تکرار شود.

