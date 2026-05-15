درخواست داعش از جنگجویان خارجی در سوریه برای مقابله با دولت الشرع

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ گروه تروریستی داعش مدعی شد که نظام کنونی در سوریه به صورت جمعی یا به تدریج جنگجویان خارجی را از میان خواهد برداشت.

گروه تروریستی داعش در بیانیه‌ای آنچه را که اقدامات دولت سوریه علیه جنگجویان خارجی و حذف آنها به درخواست و حمایت کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی خواند، محکوم کرد.

داعش از «احمد الشرع» ملقب به الجولانی و گروه القاعده و طرفداران و نظریه پردازان آن انتقاد و آنها را به همکاری و پیروی از سازمان‌های اطلاعاتی بین‌المللی متهم کرد.

گروه تروریستی داعش نسبت به اقدام دولت سوریه برای وارد کردن جنگجویان خارجی به هرگونه جنگ نیابتی هشدار داد و مجدداً از آنها خواست به اصلاحات خود و بازگشت به این گروه رجوع کنند.

......

پایان پیام/ ۲۱۸