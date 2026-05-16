هشدار نمایندگی ایران به کشورهای حامی اقدامات آمریکا

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱
کد مطلب: 1814792
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تأکید کرد که تمام کشورهای حامی آمریکا در قبال هرگونه تشدید تنش، مسئولیت بین‌المللی دارند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در واکنش به کشورهای حامی قطعنامه سیاسی آمریکا علیه ایران، با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: اکنون کاملاً واضح است که ایالات متحده به‌دنبال سوءاستفاده از تعداد به‌اصطلاح حامیان مشترک پیش‌نویس قطعنامه سیاسی و یک‌جانبه خود است تا تصویری دروغین از «حمایت گسترده بین‌المللی» برای اقدامات غیرقانونی مداوم خود ایجاد کند و راه را برای ماجراجویی نظامی بیشتر در منطقه هموار سازد.

نمایندگی ایران تأکید کرد: اگر ایالات متحده هرگونه تشدید جدیدی از تنش را آغاز کند، همه کشورهای حامی مشترک کنار واشنگتن در قبال عواقب آن مسئولیت بین‌المللی خواهند داشت.

در این مطلب آمده است: هیچ بهانه سیاسی یا پوشش دیپلماتیک نمی‌تواند آنها را از مسئولیت تسهیل، توانمندسازی و مشروعیت‌بخشی به تجاوز ایالات متحده مبرا کند.

