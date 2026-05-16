شمار زائران ایرانی در سرزمین وحی به ۲۹ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، اعلام کرد: شمار زائران ایرانی تا جمعه ۲۵ اردیبهشتماه در سرزمین وحی به حدود ۲۹ هزار نفر رسیده است؛ بهطوریکه حدود ۲۱ هزار زائر در مکه مکرمه و سایر زائران در مدینه حضور دارند.
وی افزود: امشب نیز تعدادی از زائران وارد عربستان میشوند و با انجام سه پرواز در روز آینده، پرونده اعزام حجاج ایرانی بسته خواهد شد.
رشیدیان با اشاره به روند انتقال زائران گفت: تاکنون در مجموع ۱۲۷ پرواز برای انتقال زائران ایرانی به فرودگاه مدینه منوره انجام شده است.
وی ادامه داد: تمامی زائران ایرانی از مدینه به مکه با قطار سریعالسیر منتقل شدهاند و تاکنون رضایت نسبی زائران از این روند مطلوب بوده است.
رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: خدماترسانی در مدینه تا حضور آخرین زائر ادامه خواهد داشت و آخرین گروه زائران تا جمعه آینده راهی مکه خواهند شد.
وی گفت: برنامهریزی برای ایام تشریق با قوت در حال انجام است و پس از پایان مناسک حج، بازگشت زائران از ۱۱ خرداد آغاز میشود.
