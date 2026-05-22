مشارکت بیش از یک میلیون مسلمان در مراسم حج در بحبوجه جنگ در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امسال بیش از یک میلیون مسلمان، در بحبوحه تنشهای منطقهای و ترس از آغاز دوباره جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برای انجام مناسک حج به مکه رفتهاند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مراسم حج امسال که زائرانی از سراسر جهان اسلام از جمله ایران را به خود جذب میکند، پس از موجی از حملات تهران علیه پایگاه های نظامی و منافع آمریکایی در عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تلافی حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، برگزار میشود.
مقامات سعودی مشتاقند که این جنگ را از حج از بزرگترین گردهماییهای دینی سالانه جهان، جدا نگه دارند. «فاطمه» زن خانهدار ۳۶ ساله آلمانی که به همراه خانوادهاش در حال انجام مناسک حج بود، گفت که با وجود عدم اطمینان حاکم بر منطقه، لحظهای در آمدن به مکه تردید نکرده است. او هنگام خروج از مسجد به خبرگزاری فرانسه گفت: ما میدانیم که در امنترین مکان جهان هستیم.
مقامات سعودی گزارش دادند که بیش از ۱.۲ میلیون زائر این هفته برای انجام مناسک حج که از دوشنبه آغاز میشود و چند روز ادامه دارد، وارد عربستان شدهاند. این در مقایسه با ۱.۶ میلیون زائری است که طبق آمار رسمی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ مراسم حج را انجام میدهند.
برافراشتن پرچم و سر دادن شعار ممنوع است
حج مدتهاست که منبع تنش و درگیری بین ریاض و تهران بوده و شاهد حوادث مکرر خشونت و ناآرامی بوده است..
در همین راستا، وزارت کشور عربستان بیانیهای صادر کرد و نسبت به برافراشتن پرچمهای سیاسی و فرقهای و سر دادن شعار از هر نوع در مکه، مدینه و اماکن مقدس» هشدار داد.
کارشناسان تاکید کردهاند که مقامات سعودی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هرگونه اختلالی که میتواند حج امسال را مختل کند، انجام خواهند داد.
«عمر کریم» کارشناس سیاست عربستان در دانشگاه «بیرمنگام به خبرگزاری فرانسه گفت: عربستان سعودی و ایران علیرغم جنگ، کانالهای سیاسی را باز نگه داشتهاند. سعودیها به ویژه مشتاقند حج را از هرگونه جنجال، حداقل از نظر سیاسی، دور نگه دارند.
حج؛ یک رویای مادام العمر
زائران ایرانی از اواخر آوریل وارد پادشاهی عربستان سعودی شدند و تعداد آنها دهها هزار نفر تخمین زده میشود. در سراسر شهر مقدس مکه، پرچم ایران را میتوان روی لباسهای احرام سفید، لباسهای زائران یا روی اتوبوسها مشاهده کرد. در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان پیرامون جنگ مجدد، زائران در حال انجام مناسک حج هستند، بسیاری از آنها در فضای باز، زیر آفتاب سوزان و گرمای خفهکننده، با دمایی که انتظار میرود تا پایان ماه مه از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رود.
پس از آنکه بیش از ۱۳۰۰ نفر در سال ۲۰۱۴ در اثر افزایش دمای هوا به بالای ۵۰ درجه سانتیگراد جان خود را از دست دادند، مقامات سعودی مجموعهای از اقدامات را برای کاهش اثرات گرما، از جمله ایجاد مناطق سایهدار بیشتر، سیستمهای مهپاشی و هزاران پرسنل پزشکی اضافی، اجرا کردهاند. وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام کرد که بیش از ۵۰ هزار پرسنل پزشکی و ۳۰۰۰ آمبولانس را برای کمک به زائران مستقر کرده است.
با وجود گرمای شدید و فضای جنگ، شادی قلب زائرانی را که در خیابانهای مکه ازدحام کرده بودند، پر کرد. «علی» یک کانادایی مراکشی تبار، در حالی که پس از نماز استراحت میکرد، گفت: گرما مرا آزار نمیدهد. تنها تمرکز من بر انجام صحیح مناسک حج است. «احمد ابو سته» ۴۷ ساله و کارمند دولت مصر قبل از اینکه به گریه بیفتد، به خبرگزاری فرانسه گفت: حج همیشه رویای من بوده است و اکنون بالاخره به حقیقت میپیوندد.
