به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن حقوق بشر بحرین اعلام کرد افرادی که در موج اخیر بازداشت‌های امنیتی در بحرین بازداشت شده‌اند، از میان علما، خطیبان و استادان حوزه‌های دینی هستند و نه فعالان سیاسی که نگرانی‌ها درباره استفاده از اتهام‌های امنیتی و رسانه‌ای پیش از برگزاری دادگاه عادلانه را افزایش داده است.

این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای تأکید کرد: مقامات بحرینی به‌طور عمدی از عناوینی مانند «تروریسم»، «جاسوسی» و «وابستگی به خارج» علیه بازداشت‌شدگان استفاده کرده‌اند، در حالی که هنوز هیچ حکم قضایی نهایی علیه آنان صادر نشده است که این اقدام نقض آشکار اصل برائت و مغایر با قوانین بین‌المللی و قانون اساسی بحرین به شمار می‌رود.

در این بیانیه نسبت به پیوندزدن گرایش مذهبی با اتهام‌های امنیتی هشدار داده شده و آمده است که چنین رویکردی، همراه با تحریک رسانه‌ای و فرقه‌ای و جرم‌انگاری باورها و اندیشه‌های دینی، می‌تواند صلح اجتماعی را تهدید کرده و شکاف‌های داخلی جامعه بحرین را عمیق‌تر کند.

انجمن حقوق بشر بحرین همچنین اعلام کرد که تداوم ادبیات تحریک‌آمیز و برخورد امنیتی با علما و شخصیت‌های دینی، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی و آزادی بیان در بحرین ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که موج بازداشت و احضار شخصیت‌های دینی و دانشگاهی رو به افزایش است.

این نهاد خواستار آزادی فوری تمامی علمای بازداشت‌شده، تضمین حق دسترسی آنان به محاکمه عادلانه، ارتباط با وکلا و خانواده‌ها، و همچنین توقف ادبیات فرقه‌ای و تحریک‌آمیز علیه جامعه دینی بحرین شد.

انجمن حقوق بشر بحرین در پایان بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره ادعاهای مربوط به ناپدیدسازی اجباری و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان تأکید و خواستار رعایت آزادی دین، عقیده و بیان مطابق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر شد.

