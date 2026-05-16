نشست «کودکان شهید میناب، روایت مظلومیت و بیداری امت» برگزار می‌شود

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
کد مطلب: 1814995
مجمع جهانی قادمون، نشستی با عنوان «امت محور؛ کودکان شهید میناب؛ روایت مظلومیت و بیداری امت» را با حضور کارشناسان و اندیشمندانی از کشورهای مختلف برگزار میکند. این نشست چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ برگزار و از شبکه الکوثر و شبکه اینترنتی سفیر پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی قادمون در راستای تبیین جنایات علیه کودکان مظلوم جهان اسلام و بیداری وجدان‌های بیدار، نشست تخصصی «امت محور» را با محوریت «کودکان شهید میناب؛ روایت مظلومیت و بیداری امت» برگزار می‌کند.

در این نشست که با حضور جمعی از کارشناسان و اندیشمندان برجسته از کشورهای مختلف جهان اسلام همراه خواهد بود، ابعاد گوناگون مظلومیت کودکان میناب، جنایات فراموش‌نشدنی دشمنان امت اسلامی و نیز نقش این فجایع در بیداری و همبستگی امت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

این برنامه فرهنگی ـ رسانه‌ای که با هدف آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و انعکاس صدای مظلومان جهان اسلام طراحی شده، گامی مؤثر در مسیر امت‌محوری و مقابله با جریان تحریف و سکوت در برابر جنایات علیه غیرنظامیان به ویژه کودکان به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان به دنبال این نشست می‌توانند روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ به صورت زنده از شبکه الکوثر و همچنین شبکه اینترنتی سفیر این برنامه را دنبال کنند.

