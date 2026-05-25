به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی قادمون، در برنامه تلویزیونی «شهدای کودک میناب؛ صدای مظلومیت و بیداری امت» که از شبکه الکوثر پخش شد، حجت‌الاسلام باقری، دبیر کل مجمع جهانی قادمون، طی سخنانی با تأکید بر وظیفه علما و نخبگان جهان اسلام در قبال جنایات علیه کودکان غزه و میناب، از سکوت برخی محافل اسلامی انتقاد کرد.

دبیر کل مجمع جهانی قادمون در ابتدای سخنان خود خطاب به علمای امت و نخبگان جهان اسلام گفت: امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به صدای شما، به شجاعت شما و به مواضع روشن و صریح شما نیاز دارد. اگر امروز علما سخن نگویند، چه کسی سخن خواهد گفت؟ و اگر نخبگان امت بیدار نشوند، چه کسی امت را بیدار خواهد کرد؟

حجت‌الاسلام باقری، دبیر کل مجمع جهانی قادمون

وی با اشاره به جنایات وحشیانه در غزه افزود: به غزه بنگرید، به کودکان غزه بنگرید؛ کودکانی که اجسادشان با بمب‌های آمریکایی تکه تکه شد، کودکانی که زیر آوار سوختند و کودکانی که حتی فرصت درک معنای زندگی را نیافتند.

حجت‌الاسلام باقری با تأکید بر فاجعه میناب تصریح کرد: اما امروز می‌خواهم درباره زخمی صحبت کنم که شاید چنان که باید نورافکنی نشده است؛ درباره شهدای مظلوم میناب. آیا می‌دانید در میناب چه گذشت؟ آیا می‌دانید که ۱۶۸ کودک در یک روز به شهادت رسیدند؟ ۱۶۸ کودک؛ یعنی ۱۶۸ رؤیا، ۱۶۸ لبخند، ۱۶۸ خانه که نورشان برای همیشه خاموش شد. کدام وجدان انسانی می‌تواند این فاجعه را تحمل کند؟

وی با اشاره به اعتراضات حتی درون آمریکا خاطرنشان کرد: حتی در درون آمریکا، برخی مسئولان و اعضای دولت نتوانستند سکوت کنند؛ اعتراض کردند، استعفا دادند و گفتند این یک جنایت است. اما سؤال ما به علمای امت این است که چرا بسیاری هنوز ساکت هستند؟ چرا به نظر می‌رسد برخی از آنها بیش از خون کودکان میناب و غزه، به امنیت پایگاه‌های آمریکایی در منطقه حساسیت نشان می‌دهند؟

دبیر کل مجمع جهانی قادمون با لحنی پرسشگر ادامه داد: آیا خون شهدای میناب شما را بیدار نکرد؟ آیا اجساد کوچک و بی‌جان کودکان، قلب‌های ما را به حرکت درنیاورد؟ آیا مادرانی که فرزندان خود را در آغوششان وداع گفتند، برای بیداری امت از خواب گرانش کافی نبودند؟

حجت‌الاسلام باقری با اشاره به تداوم نسل‌کشی در غزه تأکید کرد: نسل‌کشی در غزه به مدت دو سال کامل، با حمایت مستقیم آمریکا و با موشک‌های آمریکایی ادامه یافته است. با این حال بسیاری از ما به چند بیانیه و سخنرانی اکتفا کردیم. امروز نیز کودکان غزه از گرسنگی می‌میرند، زیر آوار و تحت فشار محاصره و قحطی جان می‌سپارند، اما همچنان فشار جدی برای گشودن گذرگاه رفح نمی‌بینیم و فریاد عظیمی که جهان اسلام باید سر دهد، شنیده نمی‌شود.

وی با تأسف از نقش فعالان غربی در کشتی «صمود» گفت: دردناک و شرم‌آور است که بسیاری از کسانی که برای غزه هزینه دادند و در کشتی «صمود» حضور داشتند، از فعالان غربی بودند؛ بازداشت شدند، شکنجه و تحت فشار قرار گرفتند. در حالی که به نظر می‌رسد برخی از فرزندان جهان اسلام، برای محکوم کردن هرگونه هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکایی از یکدیگر سبقت می‌گیرند، بیش از آنکه برای یاری کودکان غزه سبقت بگیرند.

دبیر کل مجمع جهانی قادمون در پایان با هشدار درباره مسئولیت تاریخی و الهی همگان اظهار داشت: امت امروز به بیداری نیاز دارد، به علمایی که در کنار مظلوم بایستند و به نخبگانی که حقیقت را فریاد بزنند. به خدا سوگند خون شهدای میناب و کودکان غزه در روز قیامت از همه ما سؤال خواهد کرد؛ از سکوت ما، از ترس ما، از کوتاهی ما. تاریخ نیز موضع تک تک ما را ثبت خواهد کرد.

............

پایان پیام

