فایننشال تایمز: ایران در هنر معامله، ترامپ را با کارت تنگه هرمز شکست داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «گیدئون راچمن» تحلیلگر ارشد سیاست خارجی روزنامه فایننشال تایمز، معتقد است که ایران توانسته موازنه مذاکرات با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را به سود خود تغییر دهد و جنگی که قرار بود تهران را تضعیف کند، ممکن است در نهایت به افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران و فراهم شدن منابع تازه برای بازسازی برنامه هسته‌ای و شبکه متحدانش در خاورمیانه منجر شود.

براساس گزارش شبکه الجزیره، راچمن مقاله خود را با اشاره به کتاب مشهور ترامپ با عنوان «هنر معامله» آغاز می‌کند. کتابی که در آن ترامپ تأکید کرده است بدترین اشتباه یک مذاکره‌کننده این است که نشان دهد برای رسیدن به توافق، مشتاق و عجول است، زیرا این رفتار به طرف مقابل احساس برتری و کنترل می‌دهد.

اما به اعتقاد نویسنده، ترامپ خود گرفتار همین اشتباه شد. زمانی که در اوج بحران، در پیامی تند نوشت که این تنگه لعنتی را باز کنید، وگرنه در جهنم زندگی خواهید کرد. اشاره او به تنگه هرمز بود که ایران در جریان جنگ آن را بسته بود.

به نوشته فایننشال تایمز، تهدیدهای ترامپ پس از آنکه نتوانست وعده‌های خود درباره تشدید گسترده عملیات نظامی علیه ایران را عملی کند، بخش زیادی از اعتبار خود را از دست داد. در مقابل، تهران موفق شد کنترل خود بر تنگه هرمز را به اهرم فشاری قدرتمند علیه اقتصاد جهانی تبدیل کند.

راه خروج از بحران؛ مذاکره

راچمن توضیح می‌دهد که بسته شدن تنگه هرمز باعث افزایش قیمت سوخت در آمریکا و سایر کشورهای جهان شد؛ موضوعی که به کاهش محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌ها انجامید و دولت آمریکا را وادار کرد به‌دنبال راه‌حلی سریع از مسیر مذاکره باشد.

به گفته نویسنده، توافقی که اکنون درباره آن مذاکره می‌شود، بر پایه بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض عبور کشتی‌ها استوار است. در مقابل، قرار است بخشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران به‌تدریج کاهش یابد و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد شود.

در خصوص پرونده هسته‌ای ایران نیز نویسنده معتقد است توافق جدید راه‌حل نهایی ارائه نمی‌کند، بلکه تنها شامل تعهدات و وعده‌هایی از سوی تهران برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای است و جزئیات اصلی به مذاکرات بعدی موکول شده است. موضوعی که نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران همچنان پابرجاست.

انتقاد جمهوری‌خواهان تندرو

مقاله همچنین به مخالفت برخی جمهوری‌خواهان سرشناس با این توافق اشاره می‌کند.

سناتور تد کروز این توافق را فاجعه‌بار توصیف کرده و گفته است که چنین توافقی ممکن است به ایران اجازه دهد ضمن ادامه غنی‌سازی اورانیوم و پیشبرد برنامه هسته‌ای خود، نفوذ مؤثری بر تنگه هرمز نیز حفظ کند.

همچنین «راجر ویکر» هشدار داده است که این توافق حتی ارزشی به اندازه کاغذی که روی آن نوشته می‌شود، ندارد. او خواستار ادامه عملیات نظامی برای نابودی توانمندی‌های ایران و بازگشایی تنگه هرمز از طریق زور شده است.

گزینه جنگ؛ توافقی بدتر یا بحرانی بزرگ‌تر؟

راچمن معتقد است اجرای چنین رویکردی می‌توانست آمریکا را وارد جنگی فراگیر کند. جنگی که احتمالاً به حضور نیروهای زمینی آمریکا نیاز داشت و تلفات انسانی سنگینی به همراه می‌آورد.

او تأکید می‌کند که حتی در صورت تشدید درگیری‌ها، ایران همچنان قادر بود با استفاده از پهپادها و موشک‌ها، کشتیرانی بین‌المللی را هدف قرار دهد و هزینه‌های سنگینی به اقتصاد جهانی تحمیل کند.

ناامیدی اسرائیل از نتایج جنگ

نویسنده در ادامه به نقش رژیم صهیونیستی در تشویق ترامپ برای ورود به جنگ اشاره می‌کند و می‌نویسد که تل‌آویو امیدوار بود این رویارویی به سقوط نظام سیاسی ایران منجر شود، اما اکنون با نتیجه‌ای کاملاً متفاوت مواجه شده است. چرا که به نظر می‌رسد حاکمیت ایران نه‌تنها سقوط نکرده، بلکه منسجم‌تر و سرسخت‌تر از گذشته شده است.

راچمن در این زمینه به اظهارات «دن شاپیرو» استناد می‌کند. شاپیرو گفته است که ایران نشان داده که توانایی تهدید مسیرهای حیاتی تجارت جهانی، هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه و همچنین مقاومت در برابر حملات آمریکا و اسرائیل را دارد.

نتیجه‌گیری فایننشال تایمز

نویسنده در پایان مقاله می‌نویسد که ترامپ سال‌ها توافق برجام میان ایران و دولت باراک اوباما را بدترین توافق تاریخ توصیف می‌کرد، اما اکنون ممکن است خود با توافقی مواجه شود که حتی از نگاه منتقدانش نیز نامطلوب‌تر باشد.

به باور راچمن، تفاوت اصلی اینجاست که ایران اکنون علاوه بر برنامه هسته‌ای خود، یک اهرم فشار راهبردی دیگر نیز در اختیار دارد. توانایی تأثیرگذاری بر تردد در تنگه هرمز، گذرگاهی که نقش حیاتی در تجارت جهانی انرژی ایفا می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸