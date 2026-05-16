به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ۲۹۶ و دوازدهمین جلسه از پانزدهمین دورۀ سلسله کرسیهای آزاداندیشی با موضوع «چالشهای نوپدید و الزامات مواجهۀ فعال در گام دوم انقلاب اسلامی» با همکاری قرارگاه فرهنگی طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در محوطه جلوی دانشگاه طلوع مهر واقع در میدان رسالت برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در این نشست با اشاره به ویژگیهای چالشهای مدرن نظیر سرعت انتشار، پیچیدگی، درهمتنیدگی با فناوریهای نوین و تأثیر بر هویتها، اظهار داشت: چالشها عموماً دارای منشأ درونی و بیرونی هستند و زمانی اثرگذار میشوند که دشمن خارجی با سوءاستفاده از آسیبها و مشکلات داخلی، جنگی ترکیبی را ساماندهی کند.
وی با اشاره به حوادث موسوم به «زن، زندگی، آزادی» افزود: اعترافات صریح مقامات آمریکایی و صهیونیستی نشان میدهد که هدف آنها در این چالشها، حل مشکلاتی نظیر پرونده هستهای نبود، بلکه هدف اصلی آنها فروپاشی کامل ایران و پایان دادن به موجودیت کشوری بود که تمام سیاستهایش ضد استعماری است؛ اما ما با دفاعی هوشمندانه مانع از تحقق این هدف شدیم و دستاوردهای بینظیری نیز کسب کردیم.
ژئوپلیتیک و اقتدار در تنگه هرمز
مدیر کمیته جهاد تبیین قرارگاه فرهنگی طلوع مهر با اشاره به اهمیت راهبردی ژئوپلیتیک ایران، گفت: تنگه هرمز امروز به عنوان یک موهبت الهی و تولیدکننده قدرت در دست جمهوری اسلامی است. در گذشته ابرقدرتها ناوهای خود را به راحتی عبور میدادند، اما امروز به نقطهای رسیدهایم که آمریکا برای مقابله با ایران در تنگه هرمز نیازمند ائتلافسازی با کشورهای غربی است و جالب آنکه کشورهای اروپایی نظیر فرانسه از ورود به این تقابل پرهیز میکنند. این نشاندهنده شکست هیمنه غرب و تبدیل شدن ایران به یک ابرقدرت واقعی است.
وی یکی از اهداف چالشهای مدرن را حفظ موازنه قوای جهانی به نفع بلوک غرب دانست و تصریح کرد: از پس از جنگ جهانی دوم، چند کشور فاتح جنگ حق وتو را برای خود قائل شدند و جهان را تقسیم کردند. اما ایران اولین کشوری بود که این ساختار را به چالش کشید. امروز قدرت و وزن انقلاب اسلامی به حدی است که قدرتهایی نظیر چین و روسیه آینده خود را به ایران گره زدهاند و حتی در شورای امنیت، قطعنامهها را به نفع ما وتو میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین مهاجرنیا افزود: پیشرفتهای نظامی ما نظیر ساخت پهپادهای بومی در شرایط تحریم، به نقطهای رسیده که قدرتهای سنتی جهان نیز در معادلات خود به آن افتخار میکنند و این یعنی شکست کامل سیاست آمریکا برای ضعیف نگهداشتن ایران.
گسترش ایدئولوژیهای تخریبی؛ حربه دشمن برای ایجاد تفرقه
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمن برای ترویج ایدئولوژیهای افراطی اشاره کرد و گفت: دامن زدن به اختلافات سیاسی چپ و راست، ترویج جریانهای فمینیستی برای مقابله با ارزشهای انسانی و ایرانی، و ایجاد دوقطبیهای کاذب مذهبی (شیعه و سنی) از اهداف دشمن برای برهم زدن وحدت ملی است. ما برای مقابله با این جریانات نیازمند تابآوری، کار فرهنگی عمیق و حفظ وحدت در جامعه هستیم.
شکست تحریمها و انزوای بینالمللی آمریکا
حجتالاسلام والمسلمین مهاجرنیا با بیان اینکه آمریکا به دنبال کسب مشروعیت از دست رفته خود در نظام بینالملل است، خاطرنشان کرد: آنها با خروج از نهادهای بینالمللی و برجام تلاش کردند قدرتنمایی کنند، اما امروز خود دچار انزوا شدهاند. در حوزه اقتصادی نیز با وجود تحریمهای همهجانبه، ایران امروز با اقتدار نفت خود را بدون ارائه تخفیفهای گذشته و در شرایط جنگی به کشورهای هدف صادر میکند که این به معنای شکست کامل هدفگذاری اقتصادی واشنگتن است. ما امروز برخلاف دوران جنگ تحمیلی، نه تنها منزوی نیستیم بلکه با دیپلماسی فعال، یارگیریهای راهبردی در سطح جهان انجام دادهایم.
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای هوشمندانه در برابر این چالشها، پیروزی در «جنگ روایتها» را شرط اول اقتدار دانست و گفت: امروز کسی پیروز است که روایت اول را به درستی به افکار عمومی ارائه دهد. ارتقای سواد رسانهای و قدرت تحلیل مردم برای مقابله با دروغپردازیهای رسانهای دشمن یک ضرورت انکارناپذیر است.
حجتالاسلام والمسلمین مهاجرنیا همچنین با یادآوری مبانی و منظومه فکری چهرههایی نظیر شهید دکتر علی لاریجانی، تأکید کرد: مهمترین الزام در شرایط کنونی، تحقق «حکمرانی هوشمندانه» است؛ همانگونه که دغدغه اصلی شهید لاریجانی نیز بود، دولت و ملت باید در کنار یکدیگر بر پایه «حکمرانی ثبات و عقلانیت» حرکت کنند تا کشور در برابر تکانهها و بحرانهای مدرن بیمه شود.
گفتنی است حسن ختام این جلسه که با حضور جمعی از اساتید، فعالان سیاسی و اجتماعی و اعضای مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم برگزار شد، شعرخوانی استاد سید محمدجواد شرافت، از شاعران برجسته آئینی کشور بود. وی در این مراسم اشعاری در مدح و منقبت حضرت ثامنالحجج، امام رضا(ع) و همچنین سرودههایی حماسی و انقلابی را برای حاضران قرائت کرد.
