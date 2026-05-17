پایان معافیت تحریمی برای خرید نفت روسیه از مسیر دریایی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد مجوز عمومی خرید نفت روسیه که در نفتکشها ذخیره شده بود تمدید نخواهد شد. این معافیت پیشتر برای یک ماه تمدید شده بود تا در شرایط کمبود عرضه و افزایش قیمت نفت پس از بسته شدن تنگه هرمز، فشار بر بازار انرژی کاهش یابد.
در همین حال برخی سناتورهای دموکرات از جمله جین شاهین و الیزابت وارن از دولت خواسته بودند این معافیت تمدید نشود، زیرا به گفته آنها درآمد حاصل از فروش نفت میتواند به تأمین مالی جنگ روسیه در اوکراین کمک کند. با این حال، دولت ترامپ در ماههای گذشته برای مهار افزایش قیمت انرژی اقداماتی مانند برداشت از ذخایر استراتژیک نفت و بررسی تعلیق مالیات فدرال بنزین را نیز مطرح کرده بود.
با وجود این اقدامات، قیمت سوخت در آمریکا همچنان بالا باقی مانده و بهای بنزین به حدود ۴.۵ دلار برای هر گالن رسیده است. در همین حال گزارش شده دونالد ترامپ در دیدار با شی جینپینگ درباره احتمال کاهش یا لغو تحریم شرکتهای چینی خریدار نفت ایران نیز گفتوگو کرده و قرار است بهزودی در این باره تصمیم بگیرد.
