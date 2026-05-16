به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در بازگشت از قزاقستان در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی که باعث این بحران شده، تحریکات بی‌وقفه اسرائیل است. اسرائیل که در خیالات و آرمان‌شهرهای خاصی گرفتار شده، بارها نشان داده که برای جاه‌طلبی‌های خود از به آتش کشیدن منطقه ما دریغ نمی‌کند.

اسرائیل به دنبال گسترش جنگ در منطقه است

وی افزود: اسرائیل می‌خواهد این جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد، به همین دلیل، ابتدا، خنثی کردن تحریکات اسرائیل و سپس ایجاد یک صلح واقعی ضروری است.

رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه ما تمام تلاش خود را می‌کنیم و به انجام این کار ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که این هرج و مرج قبل از اینکه به وضعیتی پیچیده‌تر تبدیل شود، حل شود، گفت: ما معتقدیم که مشکلات منطقه می‌تواند توسط کشورهای منطقه حل شود. ما باید با هم تلاش‌های خود را برای صلح، ثبات و آرامش افزایش دهیم و این بازی‌های خونین را تمام کنیم.

اردوغان ادامه داد: اگر ثبات پایدار در منطقه مورد نظر است، همه باید محاسبات کوتاه‌مدت خود را کنار بگذارند. کشورها باید از حقوق کشور و شهروندان خود دفاع کنند، نه از حقوق شرکت‌های بین‌المللی یا بازیگران خارجی.

