تقدیر آیت الله اعرافی از تلاش پزشکان ،پرستاران و کارکنان نظام درمان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در پیامی به مناسبت هفته سلامت از تلاش‌های مجاهدانه و مسئولانه پزشکان فرهیخته، پرستاران فداکار، مدیران و کارکنان خدوم نظام بهداشت و درمان، و نیز پژوهشگران و اندیشمندان در عرصه‌های مختلف علوم پزشکی تقدیر کرد.

آیت الله علیرضا اعرافی در این پیام آورده‌ است: هفته سلامت فرصتی شایسته برای بازاندیشی در جایگاه بنیادین «سلامت» در منظومه حیات انسانی و اجتماعی است؛ نعمتی که در تعالیم اسلامی از آن به عنوان یکی از ارکان حیات طیبه و از مصادیق بارز حفظ «نفس محترمه» یاد شده و صیانت از آن در شمار مقاصد عالیه شریعت قرار گرفته است.

بی‌تردید، اهتمام به سلامت جامعه نه تنها یک مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی، بلکه رسالتی انسانی و اخلاقی در مسیر پاسداشت کرامت انسان و صیانت از سرمایه‌های حیاتی جامعه به شمار می‌آید.

پیام حاکیست: در این مناسبت، از تلاش‌های مجاهدانه و مسئولانه پزشکان فرهیخته، پرستاران فداکار، مدیران و کارکنان خدوم نظام بهداشت و درمان، و نیز پژوهشگران و اندیشمندانی که در عرصه‌های مختلف علوم پزشکی برای ارتقای سطح سلامت جامعه مجاهدت می‌کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم. تلاش‌های علمی، تخصصی و انسانی این عزیزان، جلوه‌ای از تعهد به خدمت عمومی و نمود عینی مسئولیت‌پذیری در قبال جان و کرامت انسان‌هاست.

در بخش دیگری از این پیام آمده‌ است: امروز بیش از هر زمان دیگر، تقویت رویکردهای پیشگیرانه، ارتقای سواد سلامت در جامعه، گسترش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه سلامت، و نیز تعمیق پیوند میان دانش پزشکی، اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های انسانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نظام سلامت کشور به شمار می‌رود. در این میان، توجه به ابعاد مختلف سلامت ـ اعم از جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ـ می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای پویا، بانشاط و برخوردار از سرمایه انسانی سالم و کارآمد باشد.

پیام حاکیست: امید است با همت متولیان امر سلامت، همراهی مراکز علمی و پژوهشی، و مشارکت آگاهانه آحاد جامعه، شاهد ارتقای روزافزون شاخص‌های سلامت و تحکیم بنیان‌های بهداشت عمومی در کشور باشیم.از درگاه خداوند متعال، سلامت، توفیق و عزت روزافزون همه خدمتگزاران عرصه سلامت و عموم مردم شریف را مسألت دارم.

