به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناتاشا پیرتس موسار، رئیس‌جمهور اسلوونی، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد پرچم فلسطین پس از برداشته شدن آن از ساختمان دولت، اکنون بر نمای کاخ ریاست‌جمهوری نصب شده است. او گفت این پرچم تنها نماد مسئله فلسطین نیست، بلکه به نمادی از نقض جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در فلسطین و دیگر نقاط جهان تبدیل شده است.

موسار افزود این پرچم به مدت یک هفته بر نمای کاخ باقی خواهد ماند و سپس به داخل ساختمان منتقل می‌شود تا در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد. او همچنین تأکید کرد که «کشتار جمعی علیه فلسطینیان متوقف نشده» و ساکنان غزه و کرانه باختری همچنان در شرایطی دور از صلح و کرامت انسانی زندگی می‌کنند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فضای سیاسی اسلوونی پس از انتخابات مارس گذشته با تنش‌هایی همراه بوده است. در همین حال، گزارش‌هایی درباره احتمال دخالت شرکت اطلاعاتی خصوصی اسرائیلی «بلک کیوب» در روند سیاسی این کشور مطرح شده که برخی سیاستمداران خواستار تحقیق اتحادیه اروپا درباره آن شده‌اند؛ ادعایی که از سوی یانیز یانشا، نخست‌وزیر کنونی اسلوونی، رد شده است.

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