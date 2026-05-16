به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ همزمان با بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی، آیین اختتامیه پویش «فارسی، زبان فرهنگ و تمدن ایرانی»، با حضور استادان، دانشجویان و علاقهمندان به زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.
در این مراسم غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی، در پیامی به این آیین با گرامیداشت بیستوپنجم اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، این روز را به همه ایرانیان، فارسیزبانان، فارسیدانان و فارسیآموزان در سراسر جهان تبریک گفت.
وی با تاکید بر استمرار تاریخی زبان فارسی اظهار کرد: زبان فارسی با تداومی که در طول تاریخ دراز خود داشته، پشتوانه و پشتیبان هویت ملی ایرانیان بوده و امروز نیز همچون گذشته، رکن استواری از ملیت ایرانی به شمار میرود.
حداد عادل زبان فارسی را «ظرف زیبای بلورین» فرهنگ ایرانی ـ اسلامی توصیف کرد و افزود: این زبان، فرهنگ ایرانی اسلامی را همچون مظروفی گرانبها در خود جای داده است؛ به گونهای که هم آن مظروف به این ظرف ارزش و اعتبار بخشیده و هم این ظرف با ظرافتها و لطافتهای خود آن مظروف را دلپذیر و دلنشین کرده است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به همزمانی این مناسبت در سال ۱۴۰۵ هجری خورشیدی با شرایط کنونی کشور، بیان کرد: ملت بزرگ ایران بیش از دو ماه و نیم است که در برابر نیروهای اهریمنیِ جنایتکارانی که مردم عزیز کشور، فرهنگ و تمدن، هویت ملی و تمامیت ارضی ایران را نشانه گرفتهاند ایستاده و از کیان و موجودیت و عظمت خود شجاعانه و با افتخار دفاع میکند. این ایستادگی افتخارآمیز که مردم جهان را به حیرت و تحسین واداشته، امتداد همان روحیه حماسی است که چندین هزار سال این ملت را در طوفانهای سهمگین تاریخ حفظ کرده و ماندگار ساخته است.
رئیس بنیاد سعدی گفت: آنچه امروز در خیابان و میدان در برابر دشمن بیفرهنگ و کینهتوز مشاهده میشود، همان حقیقت والایی است که فردوسی بزرگ بیش از هزار سال پیش در ظرف باشکوه شاهنامه به شعر درآورد و آن را به عنوان سند هویت و اصالت و قدمت این ملت برای مردم ایران به میراث نهاد.
حدادعادل با اشاره به این بیت از شاهنامه؛ اگر سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم افزود: صدای فردوسی امروز نه فقط در کتابها و کلاسهای درس مدارس و دانشگاهها، بلکه در میدانهای رزم و جانفشانی و در پهنه گسترده آبهای نیلگون خلیج فارس طنینانداز است.
وی تأکید کرد: فرهنگستان زبان و ادب فارسی که وظیفه خطیر نگاهبانی از این میراث گرانبها را بر عهده دارد، همزمان با بیستوپنجم اردیبهشت ۱۴۰۵، به روان همه دلیرمردان و شیرزنان ایرانی که همچون نیاکان خود جان خویش را فدای ایران عزیز میکنند درود میفرستد و برای رزمندگان جانفدای این ملت و مردم نستوه و فرهیخته ایران در برابر دشمنان راستی و درستی و خردمندی و خداباوری آرزوی پیروزی دارد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان پیام خود گفت: برافراشته باد پرچم پرافتخار ایران، پیروز باد ملت ایران و بلندآوازه باد زبان و ادب فارسی که زبان ملت بزرگ ایران است.
زبان فارسی گنجینهای نادر، تقسیمناپذیر و ثروت ملی اقوام ایرانزمین است
زاهدی نظامالدین شمسالدینزاده سفیر تاجیکستان در ایران نیز در سخنانی اظهار کرد: زبان فارسی گنجینهای نادر، تقسیمناپذیر و ثروت ملی اقوام ایرانزمین است. این زبانِ گویا و پویا، همواره در طول تاریخ، نشاندهنده کیستی و چیستی مردمان این سرزمین بوده است.
وی افزود: بزرگان ادب و فرهنگ ایرانزمین و حتی جهان متمدن، آثار ماندگار و جهانشمول خود را با این زبان آفریدهاند؛ بزرگانی همچون رودکی، حکیم فردوسی، ابنسینا، خیام، ناصرخسرو، سعدی، حافظ، مولانا، نظامی، عبدالرحمن جامی و صدها نامآور دیگر که آثارشان مایه افتخار و سربلندی ملتهای ایرانزمین تاریخی در قلمرو شعر، ادب و فرهنگ جهان به شمار میرود.
سفیر تاجیکستان ادامه داد: زبان مشترک ما که با عنوانهای فارسی، دری و تاجیکی شناخته میشود، در همه دورهها پاسدار هویت ملی، حافظه تاریخی، فرهنگ، آیینها و سنتهای اقوام فارسیزبان بوده است.
وی تأکید کرد: این زبان در مقاطع دشوار تاریخ، زمانی که هویت ملی و هستی معنوی گذشتگان ما با خطر و چالش روبهرو بود، رسالت بزرگ خود را به بهترین شکل ایفا کرده است.
همچنین کاملجان بخارای، ایرانشناس ازبکستانی، محمد دبیرمقدم، معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و محمود فتوحی، عضو پیوسته فرهنگستان از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
پخش ویدیوهای برگزیده پویش و اجرای موسیقی ایرانی از دیگر بخشهای این برنامه بود.
پویش جهانی «فارسی، زبان فرهنگ و تمدن ایرانی» با هدف ترویج زبان فارسی و معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی در میان فارسیآموزان سراسر جهان، با همکاری بنیاد سعدی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شده است.
