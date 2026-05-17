فیفا مذاکرات با فدراسیون فوتبال ایران را مثبت اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) گفت که روز شنبه جلسه‌ای سازنده و مثبت با «مهدی تاج» رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشته و ابراز اطمینان کرده است که ایران در جام جهانی امسال شرکت خواهد کرد.

«ماتیاس گرافستروم» در سفری به استانبول در گفت وگو با رویترز افزود: «ما جلسه‌ای عالی و سازنده با فدراسیون فوتبال ایران داشتیم. ما از نزدیک با هم همکاری می‌کنیم و بسیار مشتاق استقبال از آنها در جام جهانی هستیم.»

دبیر کل فیفا از ارائه جزئیات در مورد وضعیت روادید برای بازیکنان ایرانی خودداری کرد، اما گفت که دو طرف فرصتی برای بحث در مورد برخی مسائل عملیاتی و تبادل نظرهای مثبت داشتند.

وقتی از گرافستروم پرسیده شد که آیا فیفا در مورد ترتیبات ورود و روادید برای بازیکنان ایرانی تضمین‌هایی دریافت کرده است، از ارائه جزئیات خودداری کرد.

وی گفت: «ما در مورد همه مسائل مربوطه بحث کردیم، اما فکر نمی‌کنم اینجا جای مناسبی برای پرداختن به جزئیات باشد. در مجموع، جلسه بسیار مثبتی بود و ما مشتاقانه منتظر ادامه گفت وگو هستیم.»

طبق گزارش رویترز ایران درخواست کرده بود دیدارهایش در جام جهانی به مکزیک منتقل شود، اما جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، تأکید کرده است که همه مسابقات طبق برنامه‌ریزی قبلی و در محل‌های تعیین‌شده برگزار خواهد شد

ایران قرار است در ۱۵ ژوئن، کارزار جام جهانی خود را با بازی مقابل نیوزیلند در لس‌آنجلس آغاز کند و سپس در گروه G با بلژیک و مصر روبرو شود.

ایران قرار است رقابت‌های خود در جام جهانی را روز 25 خرداد با دیدار برابر نیوزیلند در لس‌آنجلس آغاز کند.

