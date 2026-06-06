بازداشت ایمن حسین، ستارۀ تیم ملی عراق، در شیکاگو!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶ موضوع ورود تیمها و بازیکنان به آمریکا به یکی از دغدغههای مهم کشورهای مختلف تبدیل شده، تیم ملی عراق نیز در بدو ورود به خاک ایالات متحده با اتفاقی غیرمنتظره مواجه شد. عراقیها که برای ادامه برنامههای آمادهسازی خود راهی آمریکا شدهاند، در نخستین ساعات حضورشان با اقدامات خصمانه پلیس آمریکا مواجه شدند که توجه رسانهها را به خود جلب کرد.
کاروان تیم ملی عراق پس از سفری طولانی و خستهکننده بامداد روز شنبه وارد شهر شیکاگو شد و اعضای تیم راهی محل اقامت خود شدند تا برای برنامههای پیش رو آماده شوند. با این حال، برخلاف سایر بازیکنان و اعضای کادر فنی، ایمن حسین مهاجم سرشناس و گلزن تیم ملی عراق نتوانست همراه سایر نفرات فرودگاه را ترک کند.
براساس گزارش رسانههای عراقی، این مهاجم ۲۹ ساله از سوی مأموران اداره مهاجرت آمریکا برای انجام بررسیهای بیشتر بازداشت شد. در شرایطی که سایر اعضای کاروان عراق مراحل ورود را پشت سر گذاشته بودند، ایمن حسین برای چندین ساعت در فرودگاه شیکاگو ماند تا روند تحقیقات و کنترلهای اداری درباره او تکمیل شود.
گزارشها حاکی از آن است که بازجویی و بررسیهای انجامشده حدود هفت ساعت به طول انجامید. هنوز جزئیات دقیقی درباره ماهیت سؤالات مطرحشده از مهاجم تیم ملی عراق منتشر نشده اما منابع نزدیک به کاروان این تیم تأکید کردهاند که این اتفاق به دلیل رویههای سختگیرانه نهادهای مهاجرتی آمریکا رخ داده و این در حالی بوده که موضوع خاصی علیه این بازیکن وجود نداشته است.
در نهایت و پس از پایان مراحل تحقیق و راستیآزمایی، مقامات فرودگاه شیکاگو مجوز خروج ایمن حسین را صادر کردند تا او نیز به سایر اعضای تیم ملی عراق ملحق شود.
این اتفاق در حالی رخ داده که آمریکا به عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در ماههای اخیر با حساسیت عجیبی روند ورود مسافران خارجی را دنبال کرده است. طبق قوانین این کشور، مأموران مهاجرت اختیار دارند هر فردی را برای انجام بررسیهای تکمیلی متوقف کنند. اتفاقی که این بار برای ستاره خط حمله عراق رخ داد و باعث شد پیوستن او به اردوی تیم ملی کشورش با چند ساعت تأخیر همراه شود.
ایمن حسین در سالهای اخیر یکی از مهمترین مهرههای تیم ملی عراق بوده و نقش پررنگی در ترکیب این تیم ایفا کرده است. او در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ با نمایشهای درخشان خود به یکی از ستارههای رقابتها تبدیل شد و در دیدار برابر ژاپن نیز دو گل فراموشنشدنی، به ثمر رساند و در صورتی که عراق از دور مسابقات حذف نمیشد، شانس زیادی برای کسب عنوان بهترین گلزن جام داشت.
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