گزارش عراقچی از سفر به هند و حضور در اجلاس وزرای خارجه بریکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر اخیر خود به هند برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه سازمان بریکس گزارشی منتشر کرد.

عباس عراقچی در این باره در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت:

«در جریان سفر به هند، علاوه بر شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس، دیدارهای دوجانبه سازنده و مفیدی با همتایانم از کشورهای هند، فدراسیون روسیه، مالزی، آفریقای جنوبی، مصر، برزیل و تایلند داشتم.

همچنین دو دیدار ارزشمند با جناب نخست‌وزیر و مشاور امنیت ملی هند داشتم و در آن به تفصیل گفتگو کردیم.

در سه نوبت فرصت سخنرانی در اجلاس، ضمن تبیین رشادت‌ها و مقاومت افتخارآمیز ملت بزرگ ایران در جنگ‌های تحمیلی اخیر، به ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل در جلوگیری از اقدامات متجاوزانه و یکجانبه ایالات متحده اشاره و تاکید کردم که ما به دنبال سازوکاری هستیم که نمایندگی واقعی از همه قاره ها و مناطق جهان داشته باشد؛ بر این باوریم که باید از ظرفیت های بریکس برای بازسازی حکمرانی جهانی واحیای اعتبار چندجانبه گرایی استفاده کنیم.

در پایان سفر در نشست خبری با خبرنگاران هندی و بین المللی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو به سوالات آن ها پاسخ دادم.»

...........................

پایان پیام/ 167