به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ظهر امروز (شنبه) در اسلو، پایخت نروژ، تجمعی با عنوان «Stand with Iran» (در کنار ایران میایستیم) از ساعت ۱۱:۰۰ به وقت محلی در میدان ایدسوولس (Eidsvolls plass) برگزار شد. در این تجمع صدها شرکتکننده با شعارهای ضد آمریکایی-صهیونی حمایتشان را از ملت ایران و محور مقاومت ابراز کردند.
در متن فراخوان این برنامه آمده است که «ایران دیگر فقط یک کشور نیست، بلکه به یک آرمان تبدیل شده است: تابآوری، مقاومت و شجاعت برای ایستادن پای حقیقت و عزت در برابر ظلم، سرکوب و تجاوز» و از مخاطبان میپرسد آیا با این نگاه موافقاند و سپس از آنها میخواهد برای اعلام همبستگی در این گردهمایی شرکت کنند.
..........
پایان پیام
نظر شما