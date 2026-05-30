تجمع »کنار ایران می‌ایستیم« در پایتخت نروژ برگزار شد + ویدیو و تصاویر

۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
کد مطلب: 1820320
تجمع «در کنار ایران می‌ایستیم» «Stand with Iran» ظهر امروز (شنبه) در یکی از میدان‌های اصلی شهر اسلوی نروژ با شعار ایران صرفا یک کشور نیست و به آرمان تبدیل شده، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ظهر امروز (شنبه) در اسلو، پایخت نروژ، تجمعی با عنوان «Stand with Iran» (در کنار ایران می‌ایستیم) از ساعت ۱۱:۰۰  به وقت محلی در میدان ایدس‌وولس (Eidsvolls plass) برگزار شد. در این تجمع صدها شرکت‌کننده با شعارهای ضد آمریکایی-صهیونی حمایتشان را از ملت ایران و محور مقاومت ابراز کردند.

در متن فراخوان این برنامه آمده است که «ایران دیگر فقط یک کشور نیست، بلکه به یک آرمان تبدیل شده است: تاب‌آوری، مقاومت و شجاعت برای ایستادن پای حقیقت و عزت در برابر ظلم، سرکوب و تجاوز» و از مخاطبان می‌پرسد آیا با این نگاه موافق‌اند و سپس از آنها می‌خواهد برای اعلام همبستگی در این گردهمایی شرکت کنند.

