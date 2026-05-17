ولایتی:

تهدیدات ترامپ با دمیدن‌های تل‌آویو، ورود به تله راهبردی است

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸
کد مطلب: 1815247
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی نوشت: تهدیدات ترامپ که با دمیدن‌های تل‌آویو شعله‌ور می‌شود، ورود به یک تله راهبردی است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  علی اکبر ولایتی در پیامی در فضای مجازی نوشت: دیپلماسی عقیمِ ترامپ در پکن و بازگشت با دست خالی از چین، استیصال و عصبانیت ابوظبی از برملا شدن خبر سفر پنهانی نتانیاهو به این کشور و داده‌سازی‌های مخدوش پنتاگون، نمایانگر بحران محاسباتی در واشنگتن است.

 در چنین مختصاتی، تهدیدات ترامپ که با دمیدن‌های تل‌آویو شعله‌ور می‌شود، «ورود به یک تله‌ی راهبردی است». فروافتادن در این چاه با طناب اسرائیل، تاوانی سنگین دارد؛ «به زودی، واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای اعتبار خود در غرب آسیا بگردد»

پایان پیام/ ۲۱۸
 

