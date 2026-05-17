به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نادر قدیانی ناشر پیشکسوت حوزه نشر کودک و نوجوان با اشاره به سابقه ۳۶ ساله نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: از نخستین دوره‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در این رویداد حضور داشته است.

وی افزود: بخش کودک و نوجوان از سال‌های ابتدایی نمایشگاه به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد و به مرور رونق بیشتری گرفت؛ به‌گونه‌ای که امروز خانواده‌های جوان با فرزندان خود به نمایشگاه مراجعه می‌کنند و از خاطرات کتاب‌های دوران کودکی‌شان سخن می‌گویند.

مدیر انتشارات قدیانی افزود: امسال با توجه به شرایط کشور و فضای ناشی از جنگ تحمیلی، امکان برگزاری نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران فراهم نشد و طبیعتاً نمایشگاه مجازی نیز به تنهایی نمی‌تواند جای ارتباط مستقیم خانواده‌ها و کودکان با کتاب را بگیرد؛ چرا که انتخاب حضوری کتاب برای کودکان، تجربه‌ای ارزشمند و لذت‌بخش است.

این فعال حوزه نشر با قدردانی از مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان اظهار کرد: این اقدام می‌تواند خلأ حضور فیزیکی مردم در نمایشگاه کتاب را جبران کند، هرچند لازم است اطلاع‌رسانی و تبلیغات گسترده‌تری درباره نمایشگاه انجام شود تا خانواده‌ها آگاهی بیشتری نسبت به زمان و شرایط برگزاری آن پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به محدود بودن فضای برخی غرفه‌ها گفت: انتشارات قدیانی بیش از ۵هزار عنوان کتاب منتشر کرده است که برای عرضه در نمایشگاه نیاز به فضای مناسب برای این تعداد اثر دارد اما به نظر می‌رسد در این نمایشگاه محدودیت‌هایی برای در اختیار قرار دادن فضا وجود دارد که امیدواریم با تدبیر مسوولان اجرایی تا حد امکان این مشکل مرتفع شود.

این ناشر کودک و نوجوان در ادامه خواستار توجه بیشتر به تبلیغات، افزایش ساعت فعالیت نمایشگاه و گسترش حمایت از ناشران شد و افزود: با توجه به شرایط این روزهای کشور و حضور مردم در ساعت‌های پایانی شب برای دفاع از کشور در میدان‌های سطح شهر، افزایش زمان بازدید دست کم تا ساعت ۲۴ می‌تواند به استقبال بیشتر مخاطبان کمک کند.

قدیانی هم‌چنین با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه کودک و نوجوان در سال‌های گذشته در محل کانون، اظهار امیدواری کرد نتایج مثبت این رویداد سبب شود نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان به صورت سالانه برگزار شود و ناشران نیز از آن رضایت داشته باشند.

این پیشکسوت نشر در ادامه به نقش تاریخی کانون در ارزیابی و خرید کتاب‌های کودک و نوجوان برای کتاب‌خانه‌های خود اشاره کرد و گفت: کانون پرورش فکری از سال‌های ابتدایی فعالیت خود همواره کتاب‌های ناشران را بررسی و برای کتابخانه‌های خود انتخاب می‌کرد. این روند در سال‌های اخیر کمتر دیده شده یا اطلاع‌رسانی آن کاهش یافته بود اما در دو سال اخیر این روند دوباره آغاز شده و تعدادی از عنوان‌های کتاب‌های کودک و نوجوان انتشارات قدیانی را نیز برای ارسال به مراکز فرهنگی‌هنری خود انتخاب کرده است.

وی در پایان خواستار اطلاع‌رسانی بیشتری درباره فرآیند بررسی و انتخاب کتاب‌ها شد و افزود: اگر خرید کتاب برای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برنامه‌ریزی دقیق، تنوع عنوان‌ها و توزیع گسترده کتاب‌های جدید در کتابخانه‌ها همراه باشد، خدمت بزرگی به حوزه کتاب کودک و نوجوان خواهد شد.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون با عنوان «میناب ۱۶۸» با مشارکت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.



