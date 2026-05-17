به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الون میزراحی، تحلیلگر و فعال رسانهای، با اشاره به افزایش گزارشها درباره نفوذهای امنیتی و بازداشت افرادی به بهانه جاسوسی برای ایران در اسرائیل، اعلام کرد که به نظر میرسد برخی از حساسترین بخشهای ساختار امنیتی اسرائیل توسط هکرهای ایرانی هدف رخنه قرار گرفتهاند.
او در اظهاراتی که در اکانت ایکس منتشر کرد، نوشت در سالهای گذشته اسرائیل بارها عملیات خرابکارانه و امنیتی علیه ایران انجام داده بود، اما اکنون «بخشی از همان سناریوها» علیه خود اسرائیل در حال تکرار است.
میزراحی نوشت که «حوادثی در این ابعاد» را به یاد ندارد و وضعیت کنونی، اضطراب و نگرانی گستردهای در محافل امنیتی اسرائیل ایجاد کرده است.
این تحلیلگر همچنین به افزایش پروندههای مرتبط با جاسوسی برای ایران اشاره کرد و نوشت تقریباً هر هفته اخباری درباره کشف نیروهای مرتبط با ایران، حتی در ارتش و نیروی هوایی اسرائیل، منتشر میشود؛ مسئلهای که به تأکید وی بیانگر فرسایش در ساختار امنیت داخلی اسرائیل است.
میزراحی در ادامه هشدار داد که اسرائیل ممکن است برای نمایش «ثبات و کنترل اوضاع» به اقدامات تهاجمی یا خشونتآمیز متوسل شود.
وی افزود چنین واکنشهایی معمولاً با هدف ارسال این پیام انجام میشود که وضعیت تحت کنترل است، در حالی که به گفته او، نشانههای آشکاری از بحران و آشفتگی در حال نمایان شدن است.
