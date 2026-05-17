به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرقلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به مسجد جمکران مشرف شد و با حجت‌الاسلام والمسلیمن اجاق‌نژاد، تولیت این آستان مقدس دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار پرچم آستان مقدس مسجد جمکران به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اهدا شد.

فیفا در جریان نشستی رسمی با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در استانبول بار دیگر حمایت کامل خود از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد و وعده داد شرایط حضور تیم ملی در این رقابت‌ها به بهترین شکل ممکن فراهم شود.

این جلسه شب گذشته در ترکیه برگزار شد و بنا بر آنچه در بیانیه فیفا آمده است، هیئت فیفا به ریاست ماتیاس گرافستروم، دبیرکل این سازمان، با مهدی تاج و سایر مسئولان فدراسیون فوتبال ایران دیدار کردند. در این نشست، مسائل مربوط به حضور ایران در جام جهانی، برنامه‌های اجرایی مسابقات، جزئیات لجستیکی، پروتکل‌ها و شرایط میزبانی مورد بررسی قرار گرفت.

فیفا در بیانیه رسمی خود تاکید کرده که جیانی اینفانتینو، رئیس این سازمان، پیش‌تر نیز اعلام کرده بود ایران با استقبال کامل در آمریکای شمالی حاضر خواهد شد و جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است «فراگیرترین رویداد ورزشی تاریخ» باشد.

تیم ملی فوتبال ایران فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه عازم کشور ترکیه می‌شود تا پس از دو هفته تمرین و آمادگی عازم جهانی جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا شود.

تیم ملی ایران برای چهارمین دوره متوالی جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده و قرار است در مرحله گروهی این مسابقات به ترتیب برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان برود. دیدارهای ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک در لس‌آنجلس برگزار خواهد شد و بازی با مصر در سیاتل انجام می‌شود، همچنین کمپ اصلی تیم ملی در شهر توسان آمریکا در نظر گرفته شده است.

