نماینده کتائب سیدالشهدا: خون پاک شهدا چراغ راه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در جمهوری اسلامی ایران، به همراه جمعی از اعضای دفتر این جنبش، در سفری یکروزه به استان اصفهان با خانوادههای شهدای عملیات هلیبرن دشت مهیار اصفهان دیدار و گفتوگو کرد.
العبادی با خانواده شهید محمد نوروزی، شهید سید سجاد کربلایی، شهید جمشیدی و شهید نادری دیدار کرد و با تجلیل از ایثار و فداکاری این شهیدان، خانوادههای شهدا را «سرمایههای معنوی جبهه مقاومت» دانست و بر نقش ماندگار آنان در پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.
خون شهدا چراغ راه مقاومت است
وی در این دیدارهای صمیمانه که با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و دلجویی از خانوادههای معظم آنان برگزار شد، با اشاره به جنایات صورتگرفته در جریان جنگ رمضان، بر ضرورت پیگیری این جنایات و انتقام خون تمامی شهدای این جنگ تأکید کرد و گفت: خون پاک شهدا چراغ راه مقاومت است و مسیر ایستادگی تا تحقق عدالت ادامه خواهد یافت.
در پایان این دیدارها نیز ضمن گرامیداشت جایگاه والای خانوادههای معظم شهدا، از صبر و استقامت آنان از سوی کتائب سیدالشهدا تجلیل شد.
