ثبت‌نام مبلغان بین‌المللی اربعین فراخوان شد

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۰
ثبت‌نام مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی ۱۴۰۵ فراخوان شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی ۱۴۰۵ می توانند برای ثبت‌نام از طریق http://press.ismc.ir/user/news/۱۰۱۱ اقدام نمایند.

زمان ثبت‌نام: تا ۲ خرداد و زمان و نحوه تکمیل مراحل، متعاقباً اعلام خواهد شد.

رویکردهای تبلیغی در این دوره شامل:

۱. تبلیغ سنتی

به زبان‌های: عربی | انگلیسی (محدود) | ترکی استانبولی (محدود)

2-. تبلیغ نوین (طرح راویان اربعین)

تبلیغ رویداد عظیم اربعین حسینی سلام الله علیه برای مخاطب جهانی با رویکرد رسانه‌ای

شرایط اختصاصی طرح راویان اربعین:

تسلط به یکی از زبان‌های بین‌المللی

تسلط و تجربه در امور رسانه‌ای

دارا بودن شبکه انتشار در بسترهای بین‌المللی

ارائه طرح و برنامه تبلیغی

شرایط عمومی ثبت‌نام:

داشتن پرونده تحصیلی فعال در حوزه

اتمام سطح یک حوزه علمیه

تلبس به لباس مقدس روحانیت در ایام تبلیغ

قبولی در مصاحبه

شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره از جمله این شرایط است.

