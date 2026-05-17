به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مبلغان بینالمللی اربعین حسینی ۱۴۰۵ می توانند برای ثبتنام از طریق http://press.ismc.ir/user/news/۱۰۱۱ اقدام نمایند.
زمان ثبتنام: تا ۲ خرداد و زمان و نحوه تکمیل مراحل، متعاقباً اعلام خواهد شد.
رویکردهای تبلیغی در این دوره شامل:
۱. تبلیغ سنتی
به زبانهای: عربی | انگلیسی (محدود) | ترکی استانبولی (محدود)
2-. تبلیغ نوین (طرح راویان اربعین)
تبلیغ رویداد عظیم اربعین حسینی سلام الله علیه برای مخاطب جهانی با رویکرد رسانهای
شرایط اختصاصی طرح راویان اربعین:
تسلط به یکی از زبانهای بینالمللی
تسلط و تجربه در امور رسانهای
دارا بودن شبکه انتشار در بسترهای بینالمللی
ارائه طرح و برنامه تبلیغی
شرایط عمومی ثبتنام:
داشتن پرونده تحصیلی فعال در حوزه
اتمام سطح یک حوزه علمیه
تلبس به لباس مقدس روحانیت در ایام تبلیغ
قبولی در مصاحبه
شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره از جمله این شرایط است.
