ناتو: ایران بخش عمده توان موشکی خود را حفظ کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناتو در گزارشی اعلام کرد که ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که ایران همچنان به بخش اعظم زرادخانه موشکی و تأسیسات زیرزمینی خود دسترسی دارد.

طبق گزارش الاخبار منابع مورد استناد می‌گویند تهران دست‌کم ۶۰ درصد از توان موشکی خود را حفظ کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده آسیب محدود به ساختار اصلی این ظرفیت نظامی است.

همچنین طبق برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که در این گزارش به آن اشاره شده، حدود ۹۰ درصد از سایت‌های پرتاب و مراکز ذخیره‌سازی نظامی ایران به‌صورت کامل یا جزئی فعال هستند. این ارزیابی‌ها حاکی است که ایران توانایی ادامه هرگونه رویارویی احتمالی با آمریکا را برای ماه‌ها دارد.

ناظران معتقدند این برآوردها بیانگر توان ایران در حفظ زیرساخت‌های راهبردی و بازیابی ظرفیت‌های خود پس از حملات است؛ امری که به گفته آنان می‌تواند بر موازنه بازدارندگی در منطقه و نیز بر روند هرگونه مذاکره یا تنش احتمالی آینده تأثیرگذار باشد.

