به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از کتاب «حکایة السید»، نسخه عربی کتاب «روایت آقا» با محوریت خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره‌) از زندگی پدرشان آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای(ره) با حضور مهمانان ایرانی، عربی و بین‌المللی همزمان با هفتاد و پنجمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، در گذر کشوردوست برگزار شد.

در این مراسم محمد اخگری معاون بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، آیت‌الله «شیخ حسین المعتوق» استاد حوزه علمیه و عالم کویتی، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و حجت‌الاسلام شیخ «معین دقیق» نماینده حزب‌الله در قم حضور داشتند.

در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب «حکایة السید»، شخصیت‌ها و فعالان بین‌الملل از جمله شیخ غازی حنینه رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان، مرتضی آل‌کثیر شاعر آیینی و عرب‌زبان، خانم علیا الیاسر فعال رسانه‌ای عراقی و خانم الهام شاکری فعال بین‌الملل با خبرنگار ابنا به گفت‌وگو پرداختند.

گزارش خانم شوشتری خبرنگار بخش عربی خبرگزاری ابنا را بازیرنویس فارسی ببینید:

