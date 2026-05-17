آزادی «ژنرال مبین» پس از ۱۳ ماه زندان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمد مبین ۲۶ اردیبهشت با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پس از بیش از یک سال زندان آزاد شده است.

او گفت دادگاه نظامی طالبان پیش‌تر وی را به ۱۸ ماه حبس محکوم کرده بود، اما با دستور مستقیم رهبر طالبان پیش از پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شده است.

ژنرال مبین در پیام خود ضمن اعلام حمایت از حکومت طالبان، به برخی مواضع گذشته‌اش نیز اشاره کرد و گفت ممکن است در سال‌های گذشته سخنانی گفته باشد که مورد پسند رهبران طالبان نبوده و آن را اشتباه دانست.

او همچنین افزود که اکنون در منزل شخصی‌اش حضور دارد و وضعیتش عادی است.

بر اساس گزارش‌ها، بازداشت و محکومیت مبین به اظهارات و رفتارهایی نسبت داده می‌شود که با سیاست‌های رسمی طالبان همخوانی نداشت.

منابع نزدیک به او گفته‌اند که این حکم پس از بازداشت وی توسط استخبارات طالبان صادر شده و بخشی از اختلافات درونی میان حلقه‌های بانفوذ این گروه بوده است.

مبین در سال‌های گذشته یکی از چهره‌های پرحاشیه طالبان در رسانه‌ها به شمار می‌رفت و با حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی از جنگ این گروه دفاع می‌کرد.

پس از تسلط طالبان بر کابل در سال ۲۰۲۱ نیز مدتی به‌عنوان سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل فعالیت داشت، اما بعدها از این سمت کنار گذاشته شد.

او همچنین به دلیل مواضع تند علیه پاکستان و انتقاد از برخی تصمیم‌های رهبری طالبان شناخته می‌شد و حتی در مقاطعی نظام طالبان را «ملاکراسی» توصیف کرده بود؛ اصطلاحی که به گفته برخی منابع، باعث تشدید فشارها علیه او شد.

با وجود انتشار خبر آزادی مبین، مقام‌های طالبان تاکنون توضیح رسمی درباره دلایل بازداشت، روند محاکمه یا جزئیات پرونده او ارائه نکرده‌اند.

برخی رسانه‌ها نیز پیش‌تر گزارش داده بودند که او مدتی از افغانستان خارج شده و در دبی درخواست اقامت داده بود، اما پس از رد درخواستش به کابل بازگشت و بازداشت شد.

