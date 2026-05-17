حضور نزدیک به ۵ میلیون زائر در مراسم عزاداری شهادت امام جواد(ع) در کاظمین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی عبدالحسین، معاون تولیت عتبه کاظمیه، در سخنانی در یک نشست خبری گفت: حرم کاظمین شاهد حضور گسترده میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت(ع) برای احیای سالروز شهادت نهمین ستاره از خاندان پیامبر، امام جواد(ع) بوده و این مراسم در فضایی معنوی و باشکوه برگزار شده است.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده کمیته مرکزی و همچنین نهادهای رسمی و دستگاه‌های مرتبط، تأکید کرد که همه این مجموعه‌ها از نخستین لحظات آغاز خدمات‌رسانی در قالب یک کار تیمی منسجم فعالیت داشته‌اند.

به گفته عبدالحسین، تعداد زائرانی که طی روزهای گذشته تا ساعت ۱۲ ظهر در این مراسم حضور یافته‌اند به حدود ۴ میلیون و ۵۹ هزار و ۹۷۸ نفر رسیده و در عین حال تردد زائران با نظم و سهولت بالا انجام شده است. همچنین ۳۱۵۰ نفر از داوطلبان در خدمت‌رسانی مشارکت داشته‌اند.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ هزار وعده غذایی از سوی مهمانسرای حرم ارائه شده و ده‌ها تُن مواد غذایی و آب آشامیدنی میان زائران توزیع شده است.

این مقام عتبه کاظمیه ادامه داد: بیش از ۱۰۰ دستگاه خدماتی و نظافتی برای پاکسازی به کار گرفته شده و حدود ۱۵۰ تُن زباله جمع‌آوری شده است. علاوه بر این، بیش از ۱۰۰ وسیله نقلیه برای جابه‌جایی زائران از ورودی‌های کاظمین به سمت حرم مطهر فعال بوده که به کاهش ازدحام کمک کرده است.

وی همچنین گفت بیش از ۵۷۱ موکب و هیئت خدمات اسکان، اطعام و برگزاری مجالس عزاداری را ارائه داده‌اند و بیش از ۳۰ شبکه تلویزیونی و رسانه‌ای و ۱۸۳ خبرنگار، عکاس و تولیدکننده محتوا این مراسم را پوشش داده‌اند.

عبدالحسین افزود: مجموع ساعات پخش تلویزیونی به بیش از ۱۲۸ ساعت رسیده و بیش از ۱۱ میلیون و ۹۴۲ هزار بازدید و تعامل در پلتفرم‌های رسمی ثبت شده است.

