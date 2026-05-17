هر که در برابر حق بایستد نابود خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی هدایت در مراسم شرح آیات از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با استناد به آیه شریفه «لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبَابِ» به معنای «به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است»، اظهار داشت: قرآن کتاب عبرت است. عبرت به معنای عبور و پندگیری از گذشته برای رسیدن به حقایق امروز است.

هدایت با اشاره به آیه شریفه «تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ»، خاطرنشان کرد: قرآن معتقد است این روزها و حوادث گذشته دوباره تکرار می‌شوند. انسان باید از گذشته درس بگیرد و قوانین حاکم بر عالم را یاد بگیرد. همان‌طور که آتش می‌سوزاند و زمین جاذبه دارد، همه مستکبران عالم نیز از بین خواهند رفت.

سخنران حرم مطهر تصریح کرد: هر چه طاغوت و مستکبر در برابر خدا بخواهد ظلم بیشتری کند، زودتر زمین می‌خورد و سقوط می‌کند. این عبرت تاریخ نمرودها و فرعون‌هاست که وقتی شدت پستی خود را نشان دادند، زودتر هم سقوط کردند.

وی با اشاره به نامه ۳۱ نهج‌البلاغه که امیرالمؤمنین(ع) به امام حسن مجتبی(ع) می‌فرمایند «وَ أَحْیِ قَلْبَکَ بِالْمَوْعِظَةِ»، افزود: حضرت توصیه می‌کنند قلب خود را با موعظه زنده کن و با مطالعه اخبار گذشتگان، عبرت بگیر.

هدایت با اشاره به داستان قوم عاد در سوره اعراف، خاطرنشان کرد: عاد در زمین استکبار کردند و در برابر پیامبر خود ایستادند. خداوند عذاب خود را بر آنان نازل فرمود. هر کسی در طول تاریخ در برابر انبیای الهی و امام زمان(عج) بایستد و ظلم کند، قطعاً از بین خواهد رفت.

سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به آیه شریفه «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»، تصریح کرد: اگر نعمت‌های خدا را شکر کنید، خداوند بر نعمت‌ها می‌افزاید. اما اگر کفران کنید و نعمت‌ها را زیر پا بگذارید، عذاب الهی نازل خواهد شد. اهل معرفت و صاحبان خرد، این قوانین را خوب یاد می‌گیرند و در زندگی به کار می‌گیرند.

..........................

پایان پیام