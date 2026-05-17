به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمد سعیدی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم که در سالن محراب آستان مقدس کریمه اهلبیت(ع) برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع)، اظهار داشت: امام جواد فرمودند کسی که موقعیتشناس نباشد، جریانات، او را میربایند و هلاک خواهد شد.
وی با بیان اینکه حضور شبانه مردم در خیابانها تجلیگاه نصرت الهی و دژ مستحکم اراده ملی است، گفت: قم خاستگاه انقلاب و مرجع فکری جهان اسلام است و در روایات بهعنوان حرم اهلبیت و عش آل محمد توصیف شده است؛ قم قطبنمای حرکت عمومی کشور بهحساب میآید بهگونهای که چشمها، ذهنها و قضاوتها بر اساس قم بهعنوان حرم اهلبیت و خاستگاه انقلاب شکل میگیرد و تنظیم میشود.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به حضور حماسی و بابصیرت مردم در خیابانها تا پاسی از شب، این حضور را فراتر از ابراز احساسات و هیجان در برابر هجمه دشمن دانست و گفت: احساسات و هیجانات سریع و کوتاهمدت هستند درحالیکه این حضور ادامهدار و باطلالسحر تهدیدات دشمن است؛ دشمن در محاسبات خود روی فرسودگی ارادهها حساب بازکرده بود؛ ولی حضور بهموقع مردم نشان داد که در نظام محاسباتی ما عنصری به نام اتصال به غیبت و پیوند امت با ولایت جود دارد که مسئله مهمی است.
وی با بیان اینکه در زمان اهلبیت علیهمالسلام برای تعیین امامی که پس از امام میآمد نوسانات و مشکلاتی در میان مردم پیدا میشد بهطوری که فرقههای مختلفی پدید میآمد، گفت: در جمهوری اسلامی ایران بعد از شهادت مقام معظم رهبری مردم باوجوداینکه نه رهبر جدید را دیدند و نه سخنی از ایشان شنیدند؛ ولی مرید و طرفدار ایشان شدند.
آیتالله سعیدی با بیان اینکه این ویژگی مردم ما در هیچ رایانهای قابلپردازش نیست، گفت: حتی باهوش مصنوعی خود نمیتوانند برای این حرکت مردم مصداقی پیدا کنند؛ حضور مردم همان رعب الهی است که در دل دشمن میافتد و او را به عقبنشینی وادار میکند و از سپاهیان مهم و تأثیرگذار الهی است.
وی بعد از ناکارآمدی سلاحهای دشمن، اولین خاکریز ما را فرهنگ عمومی مردم دانست و گفت: امروز بیش از اینکه هجمه دشمن نظامی باشد فرهنگی و ادراکی است و وظیفه ما تبدیل حضور مردم در خیابانها به یک جریان مستمر فرهنگی است؛ تا مردم بدانند که هزینه سازش بهمراتب بیشتر از مقاومت است.
امامجمعه قم تصریح کرد: قم باید پیشران جهاد تبیین باشد تا این حضور حماسی مردم به یک ساختار فرهنگی نفوذناپذیر در برابر حملات احتمالی و جنگهای شناختی دشمن تبدیل شود.
وی با تسلیت مجدد شهادت امام جواد گفت: باید بر روی دو عنصر از سیره آن حضرت متمرکز شویم؛ اول اینکه اراده کار، تلاش و مقاومت ارتباطی به سن ندارد و امام جواد(ع) با امامت در ۹ سالگی این موضوع را ثابت کردند و عنصر دوم همدلی و مواسات است که لقب ایشان به همین منظور به ایشان داده شد و این موضوع در پی مشکلات امروز یکی از نیازهای ضروری جامعه است.
