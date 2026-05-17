دفاع از مملکت اسلامی بر تک تک مسلمانان واجب است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام دادسرشت تهرانی در برنامه بیان احکام بین نماز ظهر و عصر شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با تسلیت ایام شهادت امام جواد(ع)، اظهار داشت: طبق نظر همه مراجع عظام، برگزاری مجالس اهل‌بیت(ع) مخصوصاً در ایام شهادت و ولادت آنان، یکی از مصادیق مهم تعظیم شعائر است. خداوند متعال در قرآن کریم، تعظیم شعائر را نشانه ایمان مردم دانسته است.

وی افزود: آنچه باعث بقای دین و بقای مذهب شده است، یکی از عوامل مهم آن همین مجالس اهل بیت(ع) است. شرکت در این مجالس و بیان اهداف و سیره اهل بیت(ع) نیز از مصادیق تعظیم شعائر محسوب می‌شود.

دادسرشت تهرانی تصریح کرد: حضور در تجمعات شبانه یکی از مهم‌ترین مصادیق دفاع از اهل بیت(ع) و مملکت شیعه است. باز به فتوا و نظر همه مراجع عظام، دفاع کردن از مملکت اسلامی بر تک تک مسلمانان واجب است.

کارشناس احکام حرم مطهر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق برپایی عزاداری اهل بیت(ع)، ادامه سیره اهل بیت(ع) و دفاع از کشور اسلامی را عنایت فرماید.