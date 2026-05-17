احکام نماز نشسته و موانع وضو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید محمدتقی محمدی در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشای شنبه ۲۶ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با تسلیت شهادت امام جواد(ع)، اظهار داشت: در مواردی، ندانستن حکم شرعی تکلیف را از عهده انسان برطرف نمیکند.
وی در خصوص افرادی که برای خواندن نماز از صندلی استفاده میکنند، افزود: کسانی که واقعاً نمیتوانند بایستند، نماز نشسته آنان صحیح است. اما افرادی که میتوانند بایستند، ولو به اندازه گفتن یک تکبیرهالاحرام، باید قیام را رعایت کنند. قیام هنگام تکبیرهالاحرام و قیام قبل از رکوع واجب است. اگر عمداً یا سهواً کم یا زیاد شود، نماز باطل است.
محمدی تصریح کرد: خانمهایی که از آرایشهای نوظهور مانند چسباندن ناخن مصنوعی و مژه مصنوعی استفاده میکنند، باید بدانند که این موارد مانع از رسیدن آب به پوست میشود و وضو و غسل را باطل میکند. نمازی که با این وضو خوانده شود نیز باطل است. ندانستن یا اشتباه عملکردن یا بعداً متوجهشدن، تکلیف را از آنان برطرف نمیکند.
کارشناس احکام حرم مطهر خاطرنشان کرد: حتی چنین افرادی اگر غسل بر آنان واجب باشد، توقفشان در مسجد نیز جایز نیست.
..........................
پایان پیام
نظر شما