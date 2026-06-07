خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا: وقتی از قدرت ایران حرف می‌زنیم، ناخودآگاه به موشک‌ها، پهپادها و فناوری هسته‌ای فکر می‌کنیم. اما غافل از اینکه بزرگ‌ترین سامانه بازدارنده کشور، نسلی جوان، مومن و انقلابی است که در گهواره‌ها رشد می‌کند. قرآن کریم ۱۴۰۰ سال پیش، اصل «افزایش جمعیت صالح» را یکی از پایه‌های عزت امت معرفی کرده است.

«ما شما را زیاد کردیم»؛ وعده قرآنی که دشمن از آن می‌ترسد

خداوند می‌فرماید:

«ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»(۱)

این «خلق دیگر» همان نسل‌های پی در پی است. دشمنان ایران از دهه ۸۰ با پروژه «کنترل جمعیت» تلاش کردند نرخ باروری را به زیر ۱.۵ برسانند. اما قرآن می‌گوید فزونی جمعیت مؤمن، مایه رعب فرعونیان است (۲). کشوری که فرزند ندارد، در نقشه مهاجمان «قلمرو بی‌مدافع» محسوب می‌شود.

«ذریه ضعیفه»؛ هشداری که امروز در آمارها دیده می‌شود

خداوند می‌فرماید:

«وَیَخْشَوْنَ ذُرِّیَّةً ضَعِیفَةً»(۳)

خداوند مسلمانان را از به جا گذاشتن نسلی ناتوان بر حذر می‌دارد. امروز نرخ باروری ایران به ۱.۶ رسیده (کمتر از سطح جانشینی ۲.۱). این یعنی ۳۰ سال دیگر، بیش از ۳۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال خواهند بود. نسلی که تعدادش کم و بدنش پیر باشد، نمی‌تواند در جنگ ترکیبی و تحریم‌ها دوام آورد.

«مال و بنون زینت زندگی»؛ سلاح نرم قدرت ملی

خداوند می فرماید:

«الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا»(۴)

اما این زینت فقط ظاهری نیست. در اقتصاد مقاومتی، نیروی جوان یعنی تولید، نوآوری و امنیت غذایی. کشورهایی مثل آلمان و ژاپن با بحران سالمندی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ایران اگر می‌خواهد در منطقه قدرت اول بماند، به نسلی نیاز دارد که هم کمّاً زیاد باشد و هم کیفاً صالح.

دعای زکریا (ع)؛ الگوی رهبران برای طلب نسل صالح

زکریای نبی وقتی پیری را دید، تنها دعایش این نبود: «خدایا مرا بمیران». بلکه گفت:

«هَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا» (۵)

یعنی خدایا از جانب خودت فرزندی به من عطا کن. این دعا نشان می‌دهد که حتی پیامبران، «بی‌فرزندی» را مانع ادامه راه خود می‌دانستند. رهبران سیاسی و مذهبی ایران امروز نیز باید با گفتار و عمل، فرزندآوری را ترویج کنند نه اینکه با دغدغه‌های معیشتی، مردم را از بچه‌دار شدن بازدارند. حل مشکلات معیشتی طبق بیانات امامان انقلاب اسلامی باید در دستور کار قرار گیرد تا مردم نگران هزینه های آینده فرزندانشان نباشند.

تربیت امام برای متقین؛ هدف نهایی از فرزندآوری

بسیاری از جوانان می‌گویند: «با این اوضاع اقتصادی چرا بچه بیاوریم؟» اما قرآن به ما یاد می‌دهد که از خدا نه فقط فرزند، بلکه «قرة اعین» (چشم‌روشنی) و «امام للمتقین» (رهبر پرهیزگاران) بخواهیم:

«وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا»(۶)

یعنی هدف فقط زاییدن نیست؛ بلکه تربیت نسلی است که بتواند ایران را در علم، فناوری و معنویت رهبری کند. هر فرزند صالح، یک موشک بالستیک فرهنگی است.

ترس فرعون از تکثیر مؤمنان؛ سیاست‌های خصمانه علیه جمعیت ایران

«إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ... یُضَعِّفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ...»(۷)

فرعون با قتل پسران و زنده نگه داشتن دختران، به دنبال تضعیف بنی‌اسرائیل بود. امروز هم دشمنان ایران با ترویج سبک زندگی تک‌فرزندی، ازدواج دیرهنگام و گرانی جهیزیه، دقیقاً همان کار را می‌کنند. هر تبلیغ «فرزند کمتر = زندگی بهتر» در واقع اجرای نقشه فرعونی علیه قدرت ایران است.

«جعلناکم امماً و قبائل»؛ تنوع قومی ایرانی، نیازمند فرزندآوری

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَیٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»(۸)

ایران متشکل از اقوام فارس، ترک، لر، کرد، بلوچ و عرب است. حفظ این تنوع قومی در گرو فرزندآوری در تمام این اقوام است. کاهش نرخ باروری در یک قوم، به معنای حذف تدریجی هویت‌های فرهنگی و تمرکز قدرت در قوم دیگر است؛ همان چیزی که دشمن برای ایجاد «شکاف قومی» دنبال می‌کند.

قوت قلب مادران؛ نقش زنان در قدرت ملی

خداوندخطاب به مادران می‌گوید:

«وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَیٰ وَهْنٍ»(۹)

مادران ستون اصلی فرزندآوری هستند. اما وقتی سیاست‌های حمایتی از مادران (حقوق بارداری، مرخصی، امنیت شغلی) ضعیف باشد، آنها به اجبار به تک‌فرزندی روی می‌آورند. قدرت ایران وقتی تأمین می‌شود که مادران بدانند دولت و جامعه به سختی فرزندآوری‌شان احترام می‌گذارد، نه اینکه آنها را «بار اضافی» بداند.

ترک نسل از ترس فقر؛ آفت «تخویف شیطانی»

قرآن می‌فرماید:

«الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ»(۱۰)

شیطان شما را از فقر می‌ترساند. امروز رسانه‌های معاند مدام القا می‌کنند که «بچه زیاد = فقر مطلق». حال آنکه تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری روی کودکان، بهترین راه خروج از فقر است. نسلی که امروز متولد می‌شود، در ۲۰ سال آینده هم تولیدکننده ثروت است هم مدافع ایران.

قدرت آینده ایران در گرو «جوانی جمعیت» است نه موزه شدن

«بِنَصْرِ اللَّهِ یَنصُرُ مَن یَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ»(۱۱)

اما نصرت الهی با اسباب طبیعی خودش جمع می‌شود. یکی از آن اسباب، جمعیت جوان است. ایران اگر امروز نرخ باروری را به ۲.۵ نرساند، در سال ۱۴۳۰ دیگر موشکی برای پرتاب و سربازی برای مرزها نخواهد داشت. آن موقع، ایران مثل یک پدربزرگ تنها و فراموش شده در خانه سالمندان جهان خواهد بود.

هر فرزند یک سد دفاعی، هر گهواره یک پادگان

قرآن کریم با آیات متعدد، بارها یادآوری کرده که قدرت یک ملت در گرو نیروی انسانی جوان، باورمند و پرتعداد است. ایران امروز در میانه یک نبرد جمعیتی قرار دارد؛ از یک سو دشمن با جنگ نرم و رسانه‌ای، فرزندآوری را گران، سخت و بی‌فایده جلوه می‌دهد، از سوی دیگر ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی، مردم را به سمت تک‌فرزندی سوق می‌دهد.

راه حل چیست؟

۱. اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری با بودجه قوی

۲. ترویج سبک زندگی آسان ازدواج در رسانه ملی

۳. بازتعریف «خانواده قدرتمند» به جای «خانواده مرفه کم‌فرزند»

۴. تبلیغ آیه‌های فرزندآوری در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد

به قول قرآن کریم کتاب زندگی :

«وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» (۱۲)

بزرگ‌ترین قوه‌ای که می‌توانید در برابر دشمن آماده کنید، نسلی است که هم دعای «ربنا هب لنا» می‌خواند و هم موشک می‌سازد. ایران قدرتمند، ایران فرزندآور است. از هر گهواره، یک مدافع حرم و یک دانشمند هسته‌ای بیرون می‌آید. بیایید به جای اندوه برای گذشته، برای آینده ایران، دست به گهواره شویم.

قدرت ایران، نه در برج‌های خالی از سکنه، که در خانه‌هایی پر از لبخند کودکان است. هر فرزند یک ایران دیگر است.

پی نوشت:

۱.سوره مؤمنون/آیه ۲۸

۲.سوره قصص/آیه۴

۳. سوره نساء/آیه ۹

۴. سوره کهف/آیه۴۶

۵.سوره مریم/آیه ۵

۶. سوره فرقان/آیه ۷۴

۷. سوره قصص/آیه۴

۸. سوره حجرات/آیه۸

۹.سوره لقمان/آیه۲۳

۱۰. سوره بقره/آیه۲۶۸

۱۱.سوره روم/آیه ۵

۱۲.سوره انفال/آیه ۶۰

فیروزه دلداری(پژوهشگر،فعال رسانه و فضای مجازی)