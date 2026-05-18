به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن در مراسم یادبود عباس محمد عبدو المصری در شهرک العین اعلام کرد اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه یک مسیر امنیتی میان لبنان و اسرائیل با نظارت آمریکا در پنتاگون در حال برنامه‌ریزی است و قرار است از ۲۹ ماه جاری آغاز شود. او تأکید کرد که آمریکا این روند را با اهداف مشخص و در چارچوب دشمنی خود با مقاومت دنبال می‌کند و این موضوع می‌تواند برای لبنان پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

وی با اشاره به موضع پیشین دولت لبنان گفت حدود دو ماه پیش اعلام شده بود تا زمانی که آتش‌بس برقرار نشود، مذاکراتی انجام نخواهد شد؛ اما اکنون، به گفته او، مذاکرات در جریان است در حالی که هنوز آتش‌بسی برقرار نشده است. الحاج حسن افزود کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند خواسته‌های آمریکا و اسرائیل را تأمین کنند، واقعیت‌های تاریخی و شرایط کنونی را به‌درستی درک نکرده‌اند.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین ادعای تمایل اکثریت مردم لبنان به عادی‌سازی روابط با اسرائیل را رد کرد و گفت در داخل کشور جریان‌های مهمی با چنین روندی مخالف‌اند. او با یادآوری توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ که در سال ۱۹۸۴ لغو شد، تأکید کرد هر کس گمان کند می‌توان توافقی مشابه را دوباره بر لبنان تحمیل کرد، دچار اشتباه بزرگی شده است.

