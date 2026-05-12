صدور حکم حبس ابد برای یک شهروند شیعه توسط بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه در بحرین یک شهروند شیعه را به اتهام همدردی با جمهوری اسلامی ایران به حبس ابد محکوم کرد.
پیشتر در پی اقدام دستگاه حاکمه بحرین در بازداشت دهها تن از علمای شیعه این کشور و شهروندان تظاهراتهایی در مناطق مختلف بحرین برگزار شد.
شماری از سازمانهای حقوقی پیشتر از اقدام مقامات بحرینی در خصوص سوءاستفاده از سلب تابعیت علیه مخالفان سیاسی انتقاد کردند.
مقامات بحرینی در پی جنگ ظالمانه علیه ایران و به بهانه طرفداری برخی از شهروندان شیعه خود از ایران به ویژه علما، آنها را سلب تابعیت و از کشور اخراج کردهاند.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ظلم در حق شیعیان این کشور به بهانه طرفداری از ایران را آغاز کرد.
فعالان بحرینی میگویند نیروهای امنیتی با ورود به منازل علمای شیعه در چندین منطقه، آنها را بدون حکم قضایی مشخص بازداشت کرده و برخی اموال شخصی را نیز توقیف کردهاند.
پیش از این انجمن علمای یمن به بازداشت خودسرانه علمای شیعه بحرین از سوی آل خلیفه واکنش نشان داد و اعلام کرد دستگیریهای خودسرانهای که علما و شهروندان بحرینی به دست حاکم مستبد متحمل میشوند، همبستگی و اقدام برادرانه علما و آزادگان امت اسلام را ضروری میسازد.
وزارت کشور بحرین اخیرا تابعیت ۶۹ نفر و خانوادههایشان را سلب و ادعا کرد که آنها با ایران ابراز همدردی و از اقدامات ایران علیه بحرین، تمجید کردهاند.
