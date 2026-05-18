به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طرح «حکمرانی محلهمحور و مسجدمحور» که اخیراً وارد فاز اجرایی و نظارتی شده است، فراتر از یک برنامه فرهنگی، به عنوان یک مدل نوین مدیریت شهری و ملی شناخته میشود. این طرح با محوریت قرار دادن نهادهای اجتماعیِ ریشهدار همچون مساجد، پتانسیل تحول در شاخصهای بهرهوری و رفاه عمومی را دارد. در ادامه، کلیدیترین آثار این طرح در حوزههای مختلف بررسی شده است:
۱. بهینهسازی انرژی و ایجاد «نیروگاههای مجازی»
یکی از ملموسترین آثار این طرح، مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در سطح خانوارهاست.
اقدامات فنی پیشبینی شده در این الگو، شامل:
تولید انرژی پاک: نصب پنلهای خورشیدی بر فراز اماکن عمومی محلی، علاوه بر تأمین برق، هزینههای جاری محله را کاهش میدهد.
نوسازی تجهیزات: تعویض موتورهای پرمصرف سیستمهای سرمایشی و توزیع تجهیزات کاهنده مصرف آب، مستقیماً تراز انرژی کشور را مثبت میکند.
صرفهجویی به مثابه سرمایهگذاری: اجرای سراسری این طرح میتواند ظرفیتی معادل چندین نیروگاه بزرگ برق برای کشور آزاد کند، بدون آنکه نیاز به هزینههای کلان چندمیلیاردی برای ساخت زیرساختهای جدید باشد.
۲. تقویت تابآوری اقتصادی و ارزآوری
از دیدگاه کلان اقتصادی، این طرح به مثابه یک سد دفاعی در برابر فشارهای خارجی عمل میکند. مدیریت مصرف گاز و برق در محلات، منابع سوختیِ باارزشی را که در نیروگاهها سوخته میشود، آزاد کرده و امکان صادرات انرژی را فراهم میآورد. عواید حاصل از این صادرات میتواند مستقیماً به چرخه بهبود معیشت و رفاه عمومی بازگردد و پایداری شبکه خدمات عمومی را در شرایط بحرانی تضمین کند.
۳. تمرکززدایی از نظام سلامت و دسترسی عادلانه
طرح محلهمحور با ورود به حوزه سلامت، ساختار ارائه خدمات را دگرگون میکند:
کاهش فشار بر بیمارستانها: تبدیل مراکز بهداشت محلات به پایگاههای جامع سلامت، باعث میشود شهروندان خدمات تخصصی و غربالگری را در نزدیکی محل سکونت خود دریافت کنند. این امر هزینههای رفتوآمد و زمان انتظار در بیمارستانهای بزرگ را به شدت کاهش میدهد.
پیشگیری محلی: با بهرهگیری از شبکه داوطلبان و پزشکان محلی، آموزشهای بهداشتی و پیشگیری از بیماریها به شکل مؤثرتری در لایههای زیرین جامعه نفوذ میکند.
۴. احیای سرمایه اجتماعی و همافزایی حکمرانی
مساجد به دلیل برخورداری از اعتماد عمومی، بهترین بستر برای «حکمرانی مشارکتی» هستند.
آثار اجتماعی این پیوند عبارتند از:
شبکهسازی اجتماعی: ایجاد ارتباط نزدیک میان دستگاههای اجرایی و مردم، فاصلههای مدیریتی را حذف کرده و پاسخگویی به نیازهای واقعی محله را تسریع میکند.
مسئولیتپذیری شهروندی: وقتی مردم خود را بخشی از فرآیند تصمیمگیری و اجرای طرحهایی مثل اصلاح الگوی مصرف ببینند، نرخ مشارکت و پایداری تغییرات رفتاری در جامعه به مراتب بالاتر خواهد بود.
طرح حکمرانی محلهمحور، مسیری میانبر برای عبور از چالشهای ناترازی انرژی و محدودیتهای بودجهای است. این الگو با تبدیل هر محله به یک واحد «خودگردان و بهرهور»، علاوه بر ارتقای اقتدار ملی در برابر تهدیدات اقتصادی، کیفیت زندگی روزمره شهروندان را از طریق توزیع عادلانه خدمات و بهینهسازی منابع ملی بهبود میبخشد. پایداری این طرح، ایران را به سمت توسعهای انسانمحور و مبتنی بر مشارکت حداکثری مردم سوق خواهد داد.
در همین راستا دکتر مسعود پزشکیان، با حضور میدانی در یکی از مساجد شهر تهران، از روند اجرای طرح «حکمرانی محلهمحور و مسجدمحور» بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات انجامشده در حوزه شبکهسازی اجتماعی محلات، نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و برنامههای فرهنگی و آموزشی مرتبط با مدیریت و کاهش مصرف انرژی قرار گرفت.
در جریان این بازدید، رئیسجمهور ضمن بررسی میدانی ظرفیتهای ایجادشده در بستر مسجد بهعنوان کانون همافزایی اجتماعی و حکمرانی مردمی، بر اهمیت تقویت پیوند میان نهادهای اجرایی، گروههای مردمی، ائمه جماعات، فعالان محلی و خانوارها در پیشبرد سیاستهای عمومی کشور تأکید کرد.
