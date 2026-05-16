به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین رونمایی از «سند زیستبوم حکمرانی محلهگرا با مدل تابآوری درونزا و قطع وابستگی اقتصادی محلات» که توسط بنیاد شیخ انصاری برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین حسن بهاری قراملکی، مدیر بنیاد شیخ انصاری، در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که در محل جلسات ساختمان مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه به تشریح اهداف، دستاوردها و افق پیش روی این نهاد حوزوی پرداخت.
بنیاد شیخ انصاری؛ نهادی حوزوی با اشراف مدیریت حوزههای علمیه
مدیر بنیاد شیخ انصاری با اشاره به ماهیت این نهاد گفت: بنیاد شیخ انصاری که ریشه در حوزههای علمیه دارد و با اشراف مدیر حوزههای علمیه راهاندازی شده، از چند سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است. اولویت اول بنیاد، جنبه آموزشی و تربیتی است تا بتواند گفتمان «حل مسئله» را در حوزههای علمیه نهادینه کرده و نیروهای لازم را برای این فعالیت تربیت نماید.
وی با تأکید بر پیشینه حل مسئله در حوزههای علمیه افزود: گرچه حل مسئله از دیرباز در حوزههای علمیه رواج داشته و طلاب همواره در صحنههای اجتماعی حضور فعال داشتند، اما برای حکمرانی واقعی در جامعه اسلامی مبتنی بر الهیات دینی، به لوازمی نیاز داریم که باید در عرصه آموزش و تربیت به آنها پرداخته شود. بنیاد شیخ انصاری به همین منظور تأسیس شده و دورههای متعددی را آغاز کرده و طلاب قابلتوجهی را آموزش داده است تا در مسیر حل مسئله وارد شوند و خدمات ارزندهای از نگاه دینی و اسلامی به جامعه و نظام اسلامی ارائه دهند.
اولویتبندی بنیاد در شرایط جنگ اقتصادی: تابآوری مردم
حجتالاسلام والمسلمین بهاری با اشاره به شرایط جنگی کنونی تصریح کرد: در دوران جنگ اخیر، رفع معیشت اقشار آسیبدیده و خدمت به مردم در خط مقدم توجه این بنیاد قرار داشت. در شرایط جنگ اقتصادی، اولویت ملی ما باید رفع نیازهای جامعه، مردم، نیازمندان و حتی دولت باشد. بنیاد شیخ انصاری نیز به همین منظور وارد این عرصه شد و اولویت اول خود را بر خدمترسانی به جامعه دینی و اسلامی و تا جای ممکن به دولت قرار داد. اولین کاری که در این عرصه به مرحله ظهور رسید، موضوع «تابآوری اقتصادی مردم» است.
وی ادامه داد: برای مقاومسازی مردم در برابر شوکهای اقتصادی، برنامهریزی عمیق و اقدامات ساختاری لازم است. در این وضعیت جنگی و تورمی، نیاز به یک تدبیر همگانی برای افزایش تابآوری داریم. ایدههای مختلفی در این راستا وجود دارد که برخی از آنها باید از طریق دولت پیگیری شود، اما آنچه ما دنبال میکنیم – و سالها آرزوی آن را داشتیم – این است که مردم چگونه وارد عرصه واقعی اقتصاد شوند. جنگ اقتصادی فرصتی برای نهادها فراهم کرده تا با ایدهپردازی و ارائه طرحهای مختلف، مردم را به اقتصاد واقعی جامعه وارد کنند.
فراخوان ۴۰ ایده و انتخاب ۱۶ طرح برتر محلهمحور
مدیر بنیاد شیخ انصاری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تابآوری را بدون نیاز به دولت و حاکمیت و صرفاً با همکاری و همیاری مردم جلو ببریم، به ایدههای عملیاتی نیاز داریم. از این رو، بنیاد شیخ انصاری طی فراخوانی ملی، اقدام به جمعآوری ایده از صاحبان اندیشه کرد. حدود ۴۰ ایده که بتواند تابآوری اقتصادی مردم را بر پایه محله و محلهمحور و بدون نیاز به حاکمیت پیش ببرد، به دبیرخانه طرح ارسال شد.
وی افزود: پس از ارزیابیهای چندمرحلهای توسط کارشناسان حوزوی و اقتصادی، ۱۶ ایده که معیارهای «قابلیت اجرای آسان»، «مردمی بودن» و «عدم وابستگی به زیرساختهای خارجی» را داشتند، به مرحله نهایی رسیدند و در ساختار سند نهایی گنجانده شدند. این ایدهها قابلیت انتشار، سرمایهگذاری و عملیاتی شدن را دارند.
مزایای عملیاتی سند؛ از مبادلات آفلاین تا تأمین نقدینگی بدون شبکه بانکی
حجتالاسلام والمسلمین بهاری با اشاره به مهمترین مزایای عملیاتی این سند اظهار داشت: این طرح شامل ایجاد سازوکارهای مبادله غیرمتصل به اینترنت از طریق قبوض محلی، کدهای اعتباری یا مبادلات پایاپای برای تأمین نیازهای مردم در شرایط قطع سراسری اینترنت یا اختلال زیرساختهای ارتباطی است. وی همچنین تأمین نقدینگی بدون اتکا به شبکه بانکی و از محل منابع درونمحلهای را برای مواقعی که تسهیلات بانکی در دسترس نباشد یا تحریمها مانع انتقال وجوه شود، از دیگر مزایای این سند برشمرد.
وی گفت: افزایش تابآوری محلات را از طریق ایجاد زنجیرههای تأمین محلی، کاهش وابستگی به کالاهای سراسری و خارجی و تقویت تولید و توزیع درونمحلهای و نیز مردمیسازی اداره محله با واگذاری امور اقتصادی، اجتماعی و معیشتی به شوراهای محلی مرکب از معتمدان، ائمه جماعات و فعالان مردمی را از دیگر مزایای عملیاتی این سند می باشد
بهرهگیری از حضور اجتماعی عظیم مردم برای حل مسائل اساسی کشور
مدیر بنیاد شیخ انصاری با اشاره به حضور کمنظیر، خودجوش و بینظیر مردم در صحنه دفاع از کشور طی جنگ تحمیلی اخیر، این حضور را فرصتی ارزشمند برای ظرفیتسازی دانست و تصریح کرد: این سرمایه اجتماعی عظیم و همدلی بیسابقه، فرصتی طلایی برای حل مسائل مزمن معیشتی و اقتصادی کشور است. از جمله ظرفیتهایی که مردم میتوانند از این حضور خود داشته باشند و ما بتوانیم راهبری خوبی انجام دهیم، بحثهای اقتصادی و تابآوری معیشتی است.
وی تأکید کرد: همچنین میتوان از این حضور برای حل بخشی از مسائل اجتماعی مانند حجاب نیز بهره برد. بنیاد شیخ انصاری در این راستا کارهایی انجام میدهد که اگر به نقطه مطلوب برسد، حتماً منتشر خواهد کرد.
حضور پررنگ زنان و شناسایی هزار محله فعال در کشور
حجتالاسلام والمسلمین بهاری با اشاره به رصد میدانی فعالیتهای مردمی در رویدادهایی مانند «شبهای مقاومت» افزود: ما موفق به شناسایی بیش از یکهزار محله فعال و دارای کنشگری مردمی قوی در سطح کشور شدهایم. اگر ایدههای مردممحور این سند در این محلات پیاده شود، قادر خواهیم بود بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم را حل کرده و بار سنگین تصدیگری اقتصادی را از دوش دولت برداریم.
وی در ادامه گفت: حضور زنان در اجتماعات که هم بیش از حضور مردان است و هم اثرگذاری بیشتری دارد، خود ظرفیتهای بینظیری ایجاد کرده است که باید در حل مسائل اساسی کشور به آنها توجه کرد.
اجرای پایلوت در چند محله قم و سایر شهرها
مدیر بنیاد شیخ انصاری در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد شیخ انصاری به طور کلی به فکر این است که این اجتماعات و حضور اجتماعی را غنیمت بشمارد و از این ظرفیتها در بخشهای مختلف استفاده کند، بر همین اساس، قرار است این سند ابتدا به صورت پایلوت در چند محله منتخب قم و سایر شهرها اجرا شود و پس از ارزیابی و اصلاح، به تدریج در سطح ملی گسترش یابد. ما به جای اتکا به منابع دولتی، بر ظرفیتسازی اقتصادی از درون محلات و با مدیریت خود مردم تکیه داریم. بنیاد شیخ انصاری نیز با داشتن شبکهای از کنشگران آموزشدیده در سراسر کشور، پشتیبان اجرای این طرح خواهد بود.
