به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین احمد نهاوندی‌فر، پژوهشگر بنیاد شیخ انصاری، در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه رونمایی از سند «زیست بوم حکمرانی محله گرا» در قم، حاصل یک فرآیند مردمی است، گفت: گزارش تهیه شده، ماحصل چهل ایده رسیده به بنیاد شیخ انصاری از ایده های مردمی است که شانزده ایده انتخاب شد و گامی رو به جلو در موضوع حکمرانی محله محور به شمار می رود.

وی با اشاره به حضور فعال و پررنگ مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی کشور افزود: امروز مردم خود را تنها مخاطب یا امضاکننده سیاست ها نمی دانند، بلکه می خواهند به عنوان بخشی از راه حل دیده شوند. آنان معتقدند می توانند مسائل خود را شناسایی کرده، برای آن راه حل ارائه دهند و بخشی از بار مشکلات را از دوش دولت و حاکمیت بردارند.

نهاوندی فر تأکید کرد: این نگاه مبتنی بر خوداتکایی اجتماعی است؛ مردمی که باور دارند فارغ از میزان حمایت های دولتی در شرایط بحرانی، می توانند سهمی در شناسایی چالش ها و ارائه راهکارها داشته باشند.

پژوهشگر بنیاد شیخ انصاری همچنین با اشاره به محوریت محله در این سند گفت: مردم تمایل دارند در محلات خود کانون های تولید اعتماد شکل دهند و از طریق آن، تاب آوری اجتماعی را در ابعاد اقتصادی و معیشتی تقویت کنند. این سند می تواند تصویری روشن تر از آینده مطلوبی که کنشگران محلی برای خود ترسیم کرده اند، ارائه دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت نخبگان فکری و فعالان اجتماعی، این ایده ها توسعه یافته و در مسیر شکل گیری و پیشبرد نهاد پیشرفت مردمی ـ که دولت نیز بر ایجاد آن تأکید کرده است ـ نقش آفرین باشد.

حجت الاسلام کمیل قنبرزاده، پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی نیز در این نشست گفت: امام جماعت مسجد، باید امام محله باشد تا محله را مدیریت کند. «امام جماعت» محوری در محله ضرورت دارد.

وی با اشاره به همدلی مردم در جنگ افزود: همدلی ها در جنگ بی نظیر بود و این ظرفیت مردم هست. همه مشاغل پای کار بودند و اگر هر یک از این مشاغل اعتصاب می کردند ضربه بزرگی به کشور وارد می شد.

قنبرزاده افزود: اقتصاد مقاومتی صرفاً پدافندی نیست بلکه نگاه آفندی و جهش در این مساله باید دنبال شود.

